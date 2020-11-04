Фаршированные куриные грудки — и в пир, и в мир!
Куриные грудки в духовке, да еще с шампиньонами, да одновременно с гарниром - это значит, что вы быстро и легко приготовите вкусный ужин! Куриные грудки с грибами это уже «пальчики оближешь», а если добавить к ним сыр и сливки, получится блюдо, достойное праздничного стола!
Обязательно попробуйте, это просто, и на второй-третий раз вы будете готовить такое блюдо не задумываясь! Вместо грибов можно сделать овощную начинку, например, пакет замороженных овощей и тертый сыр – и у вас новый вкус и новое блюдо!
А пока это все запекается в духовке, можно заняться другими делами.
Куриные грудки в духовке – «кармашки» с грибами
Понадобится
Гречка – 250 г
Кипяток – 600 мл
Куриные грудки – 500 г
Шампиньоны – 200 г
Лук – 50 г
Сыр твердый – 50 г
Сливки – 30 мл
Соль, приправы – по вкусу
Масло растительное – 1-2 ст. л.
Итого: 1600 г
Белки 170, жиры 50, углеводы 176, ккал 1837
На 100 гр.: белки 11 жиры 3, углеводы 11, ккал 115
! Нужна глубокая форма для запекания, если форма красивая, в ней можно будет и на стол подавать.
1. Гречку вымойте, положите в форму для запекания, добавьте соль. Залейте кипятком и оставьте для набухания.
2. Шампиньоны быстро ополосните водой или хорошо протрите влажной салфеткой. Не мочите долго, потому что они наберут воду и при обжаривании выпустят ее, придется долго выпаривать. Нарежьте грибы соломкой, лук мелко нашинкуйте.
3. Разогрейте в сковороде ложку растительного масла и быстро обжарьте грибы с луком, помешивая, немного подрумяньте. Снимите с огня, отставьте в сторону.
4. Пока жарите грибы, вымойте и подготовьте к фаршировке куриные грудки. Сделайте «кармашки»: один длинный вертикальный разрез вдоль филе, примерно на половину толщины.
И в стороны от первого разреза (уже в горизонтальной плоскости, по ширине филе), чтобы кармашек был шире, и у него получилось «дно».
5. Немного смажьте кармашки снаружи и изнутри растительным маслом и посолите. Если хотите, добавьте приправы. Положите в форму для запекания поверх гречки.
6. Натрите сыр на мелкой терке, добавьте к шампиньонам сыр и сливки, перемешайте – начинка готова. Часто соль не нужна, поэтому пробуйте, если хотите – добавьте.
7. Выкладывайте начинку в кармашки, можно сверху смазать сметаной, дополнительно посыпать сыром – это все по вкусу и по желанию.
8. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. За это время гречка полностью приготовится и станет рассыпчатой, а курица останется сочной и немного подрумянится.
! Форму во время выпечки ничем не накрываю.
Приятного аппетита!