Куриные грудки в духовке, да еще с шампиньонами, да одновременно с гарниром - это значит, что вы быстро и легко приготовите вкусный ужин! Куриные грудки с грибами это уже «пальчики оближешь», а если добавить к ним сыр и сливки, получится блюдо, достойное праздничного стола!

Обязательно попробуйте, это просто, и на второй-третий раз вы будете готовить такое блюдо не задумываясь! Вместо грибов можно сделать овощную начинку, например, пакет замороженных овощей и тертый сыр – и у вас новый вкус и новое блюдо!

А пока это все запекается в духовке, можно заняться другими делами.

Куриные грудки в духовке – «кармашки» с грибами

Понадобится Гречка – 250 г Кипяток – 600 мл Куриные грудки – 500 г Шампиньоны – 200 г Лук – 50 г Сыр твердый – 50 г Сливки – 30 мл Соль, приправы – по вкусу Масло растительное – 1-2 ст. л. Итого: 1600 г Белки 170, жиры 50, углеводы 176, ккал 1837 На 100 гр.: белки 11 жиры 3, углеводы 11, ккал 115

! Нужна глубокая форма для запекания, если форма красивая, в ней можно будет и на стол подавать.

1. Гречку вымойте, положите в форму для запекания, добавьте соль. Залейте кипятком и оставьте для набухания.

2. Шампиньоны быстро ополосните водой или хорошо протрите влажной салфеткой. Не мочите долго, потому что они наберут воду и при обжаривании выпустят ее, придется долго выпаривать. Нарежьте грибы соломкой, лук мелко нашинкуйте.

3. Разогрейте в сковороде ложку растительного масла и быстро обжарьте грибы с луком, помешивая, немного подрумяньте. Снимите с огня, отставьте в сторону.

4. Пока жарите грибы, вымойте и подготовьте к фаршировке куриные грудки. Сделайте «кармашки»: один длинный вертикальный разрез вдоль филе, примерно на половину толщины.

И в стороны от первого разреза (уже в горизонтальной плоскости, по ширине филе), чтобы кармашек был шире, и у него получилось «дно».

5. Немного смажьте кармашки снаружи и изнутри растительным маслом и посолите. Если хотите, добавьте приправы. Положите в форму для запекания поверх гречки.

6. Натрите сыр на мелкой терке, добавьте к шампиньонам сыр и сливки, перемешайте – начинка готова. Часто соль не нужна, поэтому пробуйте, если хотите – добавьте.

7. Выкладывайте начинку в кармашки, можно сверху смазать сметаной, дополнительно посыпать сыром – это все по вкусу и по желанию.

8. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. За это время гречка полностью приготовится и станет рассыпчатой, а курица останется сочной и немного подрумянится.

! Форму во время выпечки ничем не накрываю.

Приятного аппетита!