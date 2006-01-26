Немножко Мексики на вашем столе

Всё-таки мы с Коаллой гениальны – еще три недели назад придумали в качестве «премьерного» блюда чили – и как угадали! Нострадамус отдыхает! Что может быть лучше кусочка острой, жаркой Мексики на столе, когда за окном Дед Мороз свихнулся? А в Мексике тепло, и кактусы. И дядьки в сомбреро, и тётьки в бикини, и вообще «чао бамбино, сорри»... И все эти бамбины любят чили – а мы чем хуже? Тогда вперёд, и с песней

История блюда от шеф-поварихи: У нас в универе был препод, америкос. Преподавал социологию. Мы с ним скорефанились и через 2 года, когда он уже уехал в Москву работать дипломатом, нагрянули к нему в гости. Он жил один и вся морозилка у него была забита банками с непонятной субстанцией… И он ей нас кормил. Было вкусно… Мы как то спросили: а что это? А препод отвечает - приезжала моя бабушка, она наполовину мексиканка, и наготовила чили впрок чтоб я не умер с голоду. Так мы узнали, что это было чили. А потом рецепт мы выпытали и с тех пор это одно из моих любимых блюд

Итак, собственно

рецепт ЧИЛИ

Ингредиенты:

Морковь (2-3 штуки), помидоры

Лук репчатый

Филе курицы (либо свинины, либо баранины)

Перец болгарский

Зеленая стручковая фасоль

Фасоль «Бондюэль» -2-3 банки

Приправы всякие-всякие

Гарнир

Рис

Сыр

карри

Этап первый: морковь с луком обжариваем на оливковом масле, кладём туда филе курицы (или другое), болгарский перец и стручковую фасоль.

Этап второй: с удовольствием слушаем уютное шкворчание сковородки и одновременно ставим вариться рис. Поскольку рис у нас будет не простой, а очень даже хитрый, свободной четвёртой рукой натираем сыр.

Этап третий: Про сковородку не забываем – пришло время добавлять туда «Бондюэль» в соусе чили и очень-очень много приправ (как на картинке) «Для скусу» можно положить помидоры или кетчуп. Но не обязательно.

Этап четвертый: Главное не переварить рис! Сняли, промыли (ну, тут никого учить не надо), подогрели и смешали с тёртым сыром – пока горячий. Туда же добавим карри (и для вкуса и для цвета самое то). Получается такой золотой, ароматный гарнир.