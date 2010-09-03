Тыквенное рагу с помидорами и кекс тыквенный с кокосом

Осень – время тыквенных блюд. Тыква – исключительно полезный и низкокалорийный продукт! Её можно и нужно съесть столько, сколько захочется, а остальное заморозить – зимой будете варить супы, добавлять в картофельное пюре, печь с тыквой кексы, оладушки, варить каши...

Спелую тыкву с неповрежденной кожурой положите в прохладном месте – да даже под стол в кухне, или у балконной двери, и она отлично перезимует там, сохранив под толстой кожурой все свои полезности. В зависимости от сорта, мякоть тыквы разная по степени сладости, цвету и аромату. Ярко-оранжевую, душистую и сладкую тыковку можно съесть сырой, в салатах – добавьте к тертой тыкве тертую же сочную морковку, кусочки апельсиновой мякоти, орехи и курагу, например… или приготовьте десерт – крамбль с тыквой и яблоками, корицей и кокосовой стружкой очень хорош, и в нем не так уж много калорий. Каша с тыквой – практически беспроигрышный вариант! Менее сладкая тыква годится для супов и горячих блюд, обязательно используйте приправы – они разнообразят вкус ваших кулинарных творений. Тыкве подходят корица, имбирь, розмарин, сладкая паприка, эстрагон, черный перец, чеснок, петрушка, цедра лимона, гвоздика и мускатный орех.

Если вы следите за весом, приготовьте на ужин ароматное тыквенное рагу с помидорами. А любителям выпечки предлагаю попробовать кекс – тыквенный, конечно, потрясающе ароматный, с кокосово-ореховой глазурью.

Тыквенное рагу с помидорами

Понадобится:

Тыква – 1 кг.;

Морковь – 1 большая;

Лук-репка – 2 небольшие луковицы;

Помидоры – 4-5 шт.;

Чеснок – 2-3 зубка;

Соль – ½ чайной ложки;

Розмарин – по вкусу.

Моцарелла – 250 гр. (по желанию).

· Тыкву чищу от кожуры и семечек и режу кубиками среднего размера – примерно полтора на полтора сантиметра. Лук режу перьями, морковку – тонкой соломкой. С помидоров снимаю шкурку и вынимаю семечки. Конечно, ради экономии времени можно и со шкуркой положить, но без неё намного эстетичней и вкуснее, так что советую все же снять, это просто: помидорки надо надрезать крест-накрест и ошпарить крутым кипятком, оставить на полминутки, слить, и окатить холодной водой. После этого кожица снимется одним движением.

· В кастрюле с толстым дном или сотейнике разогреваю пару ложек растительного масла, и выкладываю сначала лук – его надо потомить немного, на среднем огне, чтоб он начал слегка румяниться. Добавляю морковку, перемешиваю, и готовлю несколько минут, как только морковка станет полупрозрачной – пора закладывать тыкву. Влейте пару столовых ложек воды, чтобы овощи не пригорели сразу, а потом тыква даст сок, и будет готовиться в собственном соку. Иногда встречаются не очень сочные сорта тыквы, тогда, возможно, в середине готовки придется добавить немного воды - посматривайте. Накрываю крышкой и убавляю огонь, теперь тыкве нужно тушиться до полуготовности – то есть кусочки тыквы будут уже полупрозрачными, но еще и немного хрустящими. Для ориентира – понадобится минут 10, но, в зависимости от сорта и степени зрелости тыквы время приготовления меняется, поэтому самый надежный метод определить степень готовности – потыкать вилочкой.

· Добавляю в кастрюлю нарезанные помидоры, соль, розмарин (одну-две щепотки) и нарезанный тонкими лепестками-пластинками чеснок, и тушу еще минут 10. Готово! В принципе, на этом можно остановиться – уже получилось вкусно.

А можно выложить овощи в форму для запекания, выложить сверху кружки моцареллы и запечь под грилем или в духовке, чтобы сыр расплавился и зарумянился.

Приятного аппетита!

Кекс тыквенный с кокосом

Понадобится:

Тесто:

Масло сливочное –100 гр.;

Сахар мелкий – 2/3 стакана;

Яйца – 1 шт.;

Тыквенное пюре – 1 стакан;

Кокосовая стружка – ½ - 2/3 стакана;

Мука – 1,5 стакана;

Разрыхлитель – 2 ч.л.;

Соль – щепотка;

Корица – ½ чайной ложки.

Верх:

Масло сливочное – 60 гр.;

Коричневый сахар – 1/3 стакана;

Сметана – 2 ст. л.;

Кокосовая стружка – ½ - 2/3 стакана;

Орехи грецкие – ½ стакана;

Стакан 250 мл.

· Тыкву для кекса надо заранее превратить в пюре – очистить, нарезать на кусочки или ломтики и: а). запечь в духовке в фольге, рукаве или под крышкой; б). в пароварке отварить до мягкости; в). приготовить в микроволновке, нарыв крышкой или пленкой. Готовую мягкую тыкву измельчить блендером в пюре, его понадобится 250 мл.

· Тесто. Мягкое масло комнатной температуры, сахар, яйцо миксером/комбайном взбиваю до состояния крема. Если крем начнет слегка расслаиваться, станет неоднородным – ничего страшного. Перекладываю масляно-яичную смесь в миску и аккуратно подмешиваю тыквенное пюре.

· В другой миске смешиваю муку, разрыхлитель, соль, корицу, кокосовую стружку, всыпаю в тыквенный крем и размешиваю до однородности. Тесто готово. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 190 градусах, примерно 40 минут.

· Пока кекс печется, делаю заливку-глазурь: в ковшике надо растопить масло, добавить коричневый сахар, сметану, кокосовую стружку и крупно размолотый грецкий орех. Прогреваю смесь на среднем огне, помешивая, несколько минут.

· За 10 минут до готовности кекса выньте форму и выложите поверх пирога орехово-кокосовую смесь.

Возвращаем форму в духовку еще минут на десять – верхушка должна стать золотисто-коричневой. Готовность проверяйте деревянной палочкой – проткните пирог в середине, если палочка сухая – испекся.