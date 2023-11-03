Томатный соус с тунцом к макаронам или пюре
Необычный томатный соус с консервированным тунцом и добавлением трав готовится очень быстро. Подойдет такой соус и к пасте, и к картофельному пюре, и к рису.
Этот рецепт я «утащила» у одного из моих любимых авторов с популярного кулинарного сайта.
Ингредиенты:
1. Репчатый лук нарезаем мелким кубиком, морковь натираем на крупной тёрке.
2. На сковороде обжариваем лук, морковь, туда же добавляем мелко порубленный зубчик чеснока.
3. Через 5 минут к зажарке добавляем протёртые помидоры и очищенные консервированные помидоры, которые предварительно нужно размять вилкой до пюреобразного состояния (очищенных консервированных томатов я не нашла, поэтому пришлось снимать шкурки с имеющихся).
4. Сразу же в сковороду добавляем сахар, соль, перец, травы (я положила по 1 ч.л.), оставляем тушиться на медленном огне на 25-30 минут.
5. Когда соус потомился полчаса, добавляем тунец, предварительно слив жидкость, и тушим ещё 5 минут. По желанию одновременно с тунцом можно добавить свежую зелень. У автора рецепта это петрушка.
В соусе нет рыбного вкуса, а итальянские травы придают ему средиземноморские нотки.
Приятного аппетита!