marina_n
Горячие блюда

Томатный соус с тунцом к макаронам или пюре

Необычный томатный соус с консервированным тунцом и добавлением трав готовится очень быстро. Подойдет такой соус и к пасте, и к картофельному пюре, и к рису.

Этот рецепт я «утащила» у одного из моих любимых авторов с популярного кулинарного сайта. 

   

Ингредиенты:

  • тунец консервированный в собственном соку - 2 банки
  • лук репчатый - 1 шт.
  • морковь - 2 шт.
  • чеснок - 1 зубчик
  • масло для жарки - 2 ст. л.
  • очищенные консервированные помидоры в собственном соку - 400 г
  • помидоры протертые - 100 г
  • чёрный перец, орегано, базилик - по вкусу
  • сахар - 1 ч. л.
  • соль - 1 ½ ч. л.

1. Репчатый лук нарезаем мелким кубиком, морковь натираем на крупной тёрке.

2. На сковороде обжариваем лук, морковь, туда же добавляем мелко порубленный зубчик чеснока. 

3. Через 5 минут к зажарке добавляем протёртые помидоры и очищенные консервированные помидоры, которые предварительно нужно размять вилкой до пюреобразного состояния (очищенных консервированных томатов я не нашла, поэтому пришлось снимать шкурки с имеющихся).

4. Сразу же в сковороду добавляем сахар, соль, перец, травы (я положила по 1 ч.л.), оставляем тушиться на медленном огне на 25-30 минут.

5. Когда соус потомился полчаса, добавляем тунец, предварительно слив жидкость, и тушим ещё 5 минут.  По желанию одновременно с тунцом можно добавить свежую зелень. У автора рецепта это петрушка. 

В соусе нет рыбного вкуса, а итальянские травы придают ему средиземноморские нотки.

Приятного аппетита!

