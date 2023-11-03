Томатный соус с тунцом к макаронам или пюре

Необычный томатный соус с консервированным тунцом и добавлением трав готовится очень быстро. Подойдет такой соус и к пасте, и к картофельному пюре, и к рису.

Этот рецепт я «утащила» у одного из моих любимых авторов с популярного кулинарного сайта.

Ингредиенты: тунец консервированный в собственном соку - 2 банки

лук репчатый - 1 шт.

морковь - 2 шт.

чеснок - 1 зубчик

масло для жарки - 2 ст. л.

очищенные консервированные помидоры в собственном соку - 400 г

помидоры протертые - 100 г

чёрный перец, орегано, базилик - по вкусу

сахар - 1 ч. л.

соль - 1 ½ ч. л.

1. Репчатый лук нарезаем мелким кубиком, морковь натираем на крупной тёрке.

2. На сковороде обжариваем лук, морковь, туда же добавляем мелко порубленный зубчик чеснока.

3. Через 5 минут к зажарке добавляем протёртые помидоры и очищенные консервированные помидоры, которые предварительно нужно размять вилкой до пюреобразного состояния (очищенных консервированных томатов я не нашла, поэтому пришлось снимать шкурки с имеющихся).

4. Сразу же в сковороду добавляем сахар, соль, перец, травы (я положила по 1 ч.л.), оставляем тушиться на медленном огне на 25-30 минут.

5. Когда соус потомился полчаса, добавляем тунец, предварительно слив жидкость, и тушим ещё 5 минут. По желанию одновременно с тунцом можно добавить свежую зелень. У автора рецепта это петрушка.

В соусе нет рыбного вкуса, а итальянские травы придают ему средиземноморские нотки.

Приятного аппетита!