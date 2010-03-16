Куриные корзиночки или старая идея на новый лад

Каждый, наверное, хоть раз в своей жизни делал мясные рулетики с начинкой. Не знаю, как для остальных, а лично для меня это мУка – завернуть рулетики так, чтобы они не расходились, чтоб начинка из них не вываливалась – брррр. Но вкусно. Такая вот дилемма. В свете этого противоречия и родилась совершенно случайно следующая идея.

П онадобится : куриное филе (количество зависит от того, сколько Вы хотите получить корзиночек).

Для начинки:

- помидор;

- маринованные огурцы;

- морковка по-корейски;

- лук;

- сыр (я взяла колбасный – люблю, когда присутствуют копченые нотки).

Вариантов начинки масса:

- Чернослив + орехи + сыр.

- Ананас + чеснок + сыр.

- Овощи (болгарский перец, помидоры, стручковая фасоль) + бекон + сыр.

- Грибы + много лука + сыр.

В общем, все ограничивается только Вашей фантазией. Единственное условие – присутствие сыра – по крайней мере, на мой вкус, без него блюдо будет неполноценным.

Но вернемся к нашему рецепту. Что со всем этим делать?

Для начала отбиваем куриное филе – максимально тонко (лучше всего это делать через пищевую пленку). Далее – можно готовить сразу, а можно немного промариновать отбитое филе (я выбрала второй вариант).

Пока филе маринуется – готовим начинку: Помидор, лук, огурцы и корейскую морковь мелко режем и тушим либо обжариваем – до того состояния, которое больше нравится. Трем сыр. Далее 2 варианта развития событий: 1. При закладывании начинки присыпать сверху сыром. 2. Смешать горячую начинку с сыром и этим уже начинять наши корзиночки. Я вновь предпочла второй вариант – кстати, такая смесь прекрасно подойдет в качестве теплого салата.

Выкладываем филе в формы для кексов (лучше взять поглубже, но у меня не нашлось). На филе выгружаем начинку. Сверху можно посыпать кунжутом или зеленью. И отправляем в духовку – до готовности мяса (не забываем, что курицу главное не передержать).

В силиконовых формочках мясо как бы тушится в собственном соку и получается очень нежным.

Подавать это блюдо можно либо в качестве горячей закуски на листьях салата с маринованным луком и свежими овощами, либо в качестве полноценного второго блюда с гарниром.

А еще, если использовать большее количество сыра, филе можно мелко порубить, смешать с начинкой и загрузить в одну большую форму – получим своеобразный мясной кекс.

В любом случае, это блюдо – отличный ужин на скорую руку для всей семьи.

Приятного аппетита!