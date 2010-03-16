Куриные корзиночки или старая идея на новый лад
Каждый, наверное, хоть раз в своей жизни делал мясные рулетики с начинкой. Не знаю, как для остальных, а лично для меня это мУка – завернуть рулетики так, чтобы они не расходились, чтоб начинка из них не вываливалась – брррр. Но вкусно. Такая вот дилемма. В свете этого противоречия и родилась совершенно случайно следующая идея.
Понадобится: куриное филе (количество зависит от того, сколько Вы хотите получить корзиночек).
Для начинки:
- помидор;
- маринованные огурцы;
- морковка по-корейски;
- лук;
- сыр (я взяла колбасный – люблю, когда присутствуют копченые нотки).
Вариантов начинки масса:
- Чернослив + орехи + сыр.
- Ананас + чеснок + сыр.
- Овощи (болгарский перец, помидоры, стручковая фасоль) + бекон + сыр.
- Грибы + много лука + сыр.
В общем, все ограничивается только Вашей фантазией. Единственное условие – присутствие сыра – по крайней мере, на мой вкус, без него блюдо будет неполноценным.
Но вернемся к нашему рецепту. Что со всем этим делать?
- Для начала отбиваем куриное филе – максимально тонко (лучше всего это делать через пищевую пленку). Далее – можно готовить сразу, а можно немного промариновать отбитое филе (я выбрала второй вариант).
- Пока филе маринуется – готовим начинку: Помидор, лук, огурцы и корейскую морковь мелко режем и тушим либо обжариваем – до того состояния, которое больше нравится. Трем сыр. Далее 2 варианта развития событий:
1. При закладывании начинки присыпать сверху сыром.
2. Смешать горячую начинку с сыром и этим уже начинять наши корзиночки. Я вновь предпочла второй вариант – кстати, такая смесь прекрасно подойдет в качестве теплого салата.
- Выкладываем филе в формы для кексов (лучше взять поглубже, но у меня не нашлось). На филе выгружаем начинку. Сверху можно посыпать кунжутом или зеленью. И отправляем в духовку – до готовности мяса (не забываем, что курицу главное не передержать).
В силиконовых формочках мясо как бы тушится в собственном соку и получается очень нежным.
Подавать это блюдо можно либо в качестве горячей закуски на листьях салата с маринованным луком и свежими овощами, либо в качестве полноценного второго блюда с гарниром.
А еще, если использовать большее количество сыра, филе можно мелко порубить, смешать с начинкой и загрузить в одну большую форму – получим своеобразный мясной кекс.
В любом случае, это блюдо – отличный ужин на скорую руку для всей семьи.
Приятного аппетита!