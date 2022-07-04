Форум
Горячие блюда

Закусочные мини-шанежки с мясом

Хотите приготовить что-нибудь необычное и вкусное? Давайте делать мини-шанежки с мясом, но не из привычного нам теста, а из картофельного и кабачкового. 

Закусочные шанежки с мясом

Ингредиенты:
Кабачковое тесто
- небольшой кабачок 1 шт.;
- манка 1-2 ст. л.;
- яйцо 1 шт.;
- мука 2 ст. л.;
Картофельное тесто
- картофель 650 г;
- мука 3-4 ст. л.;
- яйцо 1 шт.;
Начинка
- фарш 400 г;
- соль, перец;
- сыр (по желанию).

Приготовление:

1. Фарш смешиваем с солью и перцем.

2. Кабачок очищаем от кожуры, натираем на крупной терке, можно и на мелкой, как вам больше нравится.  Солим, хорошо перемешиваем и оставляем на 15 минут.

3. Откидываем массу из кабачка на дуршлаг и отжимаем лишнюю влагу.

4. Смешиваем кабачок с яйцом, манкой и мукой. Сформируем из теста шарик, слегка расплющиваем, и в середину выкладываем столовую ложку фарша.

Немного прижмите, чтобы стало похоже на маленькие шанежки.

5. Для картофельного теста нужно почистить и сварить картошку, сделать из нее пюре, добавить в него яйцо, муку, соль и перец. Способ формирования пирожков-шанежек точно такой же, как и с кабачковым тестом.

6. Для приготовления есть два варианта:

1). Поставьте в духовку при 180⁰ на 10-15  минут. Когда будет почти готово, можно посыпать сыром.

2). На разогретую сковороду налить немного растительного масла и пожарить наши шанежки. Сначала фаршем вниз, затем перевернуть. Когда перевернете, можно тоже присыпать сыром. 

Приятного аппетита!

