Закусочные мини-шанежки с мясом
Хотите приготовить что-нибудь необычное и вкусное? Давайте делать мини-шанежки с мясом, но не из привычного нам теста, а из картофельного и кабачкового.
Закусочные шанежки с мясом
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Фарш смешиваем с солью и перцем.
2. Кабачок очищаем от кожуры, натираем на крупной терке, можно и на мелкой, как вам больше нравится. Солим, хорошо перемешиваем и оставляем на 15 минут.
3. Откидываем массу из кабачка на дуршлаг и отжимаем лишнюю влагу.
4. Смешиваем кабачок с яйцом, манкой и мукой. Сформируем из теста шарик, слегка расплющиваем, и в середину выкладываем столовую ложку фарша.
Немного прижмите, чтобы стало похоже на маленькие шанежки.
5. Для картофельного теста нужно почистить и сварить картошку, сделать из нее пюре, добавить в него яйцо, муку, соль и перец. Способ формирования пирожков-шанежек точно такой же, как и с кабачковым тестом.
6. Для приготовления есть два варианта:
1). Поставьте в духовку при 180⁰ на 10-15 минут. Когда будет почти готово, можно посыпать сыром.
2). На разогретую сковороду налить немного растительного масла и пожарить наши шанежки. Сначала фаршем вниз, затем перевернуть. Когда перевернете, можно тоже присыпать сыром.
Приятного аппетита!