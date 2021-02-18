Я голубцы люблю, а вот возиться с ними, в капусту заворачивать – нет, не люблю. Поэтому делаю упрощенный вариант, в котором рубленая капуста добавляется прямо в фарш. По правде сказать, я их и «голубцами» не зову, даже «ленивыми». Для меня голубец все ж должен быть в капустном конвертике . Но как ни назови, а блюдо стоящее – да вы и сами знаете!

Бывают еще «очень ленивые голубцы» - тут даже капусту с фаршем и рисом не надо перемешивать - выкладывайте рис/капусту/фарш слоями в сотейник или сковородку и тушите, полив сверху сметаной и томатным соусом. Или в духовку поставьте – правда, это уже голубцовая запеканка получится. А еще вкусно, если в горшочках потомить, с морковкой и томатным соком… А еще бывает, капусту не режут, а на мясорубке крутят. Сколько хозяек – столько и рецептов .

Ленивые голубцы

Понадобится:

Фарш (говядина и курица примерно поровну) – 1 кг.;

Капуста белокочанная – 400 гр.;

Яйцо – 1 шт.;

Лук репчатый – 2 луковицы;

Соль – 1 чайная ложка;

Перец, мускатный орех, приправы по вкусу.

Мука для панировки.

Для соуса-подливки:

Сметана – 200 гр.;

Помидоры – 2-3 шт.;

Мука – 1 столовая ложка;

Соль, перец, пряности по вкусу.

Примечания: а). Свежие помидоры можно заменить консервированными «в собственном соку» или томатной пастой. Или даже томатным соком. У меня были замороженные – уже кусочками, без семян и шкурок.

б). Рис я не кладу, потому что не люблю голубцы с рисом.

· Фарш, конечно, можно взять любой – в этом блюде мне нравится сочетание нежирной говядины и курицы. Вымесите его хорошенько, если сухой и плотный – я немного развожу водой, полстакана примерно.

· Капусту придется мелко нарезать-нарубить. Чем мельче капуста, тем вкуснее будет! Можно её не взвешивать, «на глазок» - по объему капусты нужно столько же, сколько и фарша, или немного меньше. Если делаете голубцы с рисом, то еще уменьшайте количество капусты (примерно треть от объема фарша). Попробуйте, если она очень жесткая, или горчит – на пять минуточек кипятком залейте, потом сливайте, отжимайте, готово. Лук нарежьте так же мелко, как капусту.

· Смешиваем фарш, капусту, лук и яйцо, солим и перчим.

Разделываем на котлетки, панируем их в муке и жарим на сильном огне – только чтобы корочка «схватилась».

· Складываем обжаренные голубчики в кастрюлю, по возможности более плотно.

Теперь надо положить помидоры, предварительно освободив их от кожицы и семян и нарезав кусочками. У меня были замороженные – уже кусочками, без семян и шкурок. Если используете томатную пасту или соус, добавляйте его к сметане.

· Заливаем соусом: на 200 гр. сметаны неполный стакан воды. Если сметана жидкая, воды возьмите полстакана. Ложку муки сначала разведите двумя ложками этой разбавленной сметаны, а потом добавьте в соус, получится без комочков.

Соль-перец по вкусу, я еще укроп сухой положила, чайную ложку примерно и два целых чесночных зубка. Выливаем соус в кастрюльку, и тушим под крышкой на небольшом огне минут 30.