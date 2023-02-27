Что приготовить на ужин? Рагу из лосося с чечевицей! (рецепт с видео)

Сегодня предлагаю сделать рагу из чечевицы и лосося. Это блюдо получается нежным, сочным и ароматным, а готовится оно легко и быстро!

Мы с вами уже готовили несколько интересных и вкусных блюд из чечевицы:

Если вы все еще думаете, стоит готовить чечевицу или нет, напомню, какой это уникальный продукт. Например, чечевица содержит большое количество витамина В, и повышает гемоглобин не хуже печенки. В ней минимум жиров и до 35% белка, причем этот белок очень легко усваивается.

Ингредиенты Чечевица зеленая в пакетике – 200 гр.; Лук репчатый – 1 шт.; Морковь – 1 шт.; Перец сладкий – 1 шт.; Лосось свежий – 200 - 300 гр. (можно заменить слабосоленым); Лимон – 1 шт.; Соль, перец. Зелень петрушки, укропа. Растительное масло для жарки.

* Сварите чечевицу без соли, до готовности. Соль увеличивает время варки чечевицы, поэтому я солю уже практически готовое блюдо.

* Пока чечевица варится, подготовьте овощи. Очистите лук и морковь, перец освободите от семян и перегородок, и все овощи нарежьте кубиками. Рыбу тоже нарежьте кубиками со стороной около 2 см.

* На сковороде разогрейте растительное масло, положите нарезанные овощи, слегка обжарьте и тушите под крышкой почти до готовности. Добавьте кубики лосося, перемешайте, доведите до готовности. Слабосоленая или подкопченная рыба будет готова через несколько минут, свежую готовьте дольше – она должна побелеть, стать непрозрачной и легко разделяться вилкой.

* Добавьте чечевицу, перемешайте. Теперь нужно блюдо посолить и поперчить, пробуйте.

* Заправьте соком лимона – по вкусу, лимон отлично дополняет и чечевицу, и лосося, можно посыпать даже тертой лимонной цедрой.

* При подаче украсьте ломтиком лимона и зеленью петрушки и/или укропа.

Приятного аппетита!

