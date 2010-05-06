Плов по-узбекски «От соседей»

В 2002 году мы строили дом, соседний дом строили узбеки. У них- то я и научилась прекрасно готовить вкуснейшее восточное блюдо, а до этого мой плов иначе как каша с мясом и назвать было нельзя.

Понадобится:

Масло растительное

Лук – 3 шт

Морковь – 3 шт

Говядина – 0.5 кг

Томат. паста – 1 стол.ложка

Приправа для плова – 1 стол. ложка

Рис - 2 стакана

Чеснок – 1 головка

Соль по вкусу.

Плов лучше делать в казане, но если его нет, подойдет и утятница, в общем, посуда должна быть толстостенной.

Наливаем растительное масло, чтобы закрыло дно и разогреваем на большом огне. Выкладываем нарезанный кубиками лук, обжариваем до золотистого цвета.

Морковь режем длинненькими брусочками (примерно 3 см*0,5 см) и отправляем к луку, перемешиваем. Когда морковь изменит цвет, побледнеет, станет как-бы прозрачной, добавляем говядину, порезанную кубиками 2 см*2 см, перемешиваем, обжариваем до полуготовности мяса.

А вот здесь секрет №1: как запустили в казан мясо, рис нужно залить кипятком в отдельной посуде и закрыть крышкой.

Когда мясо обжарится, добавляем томатную пасту, приправу для плова (ее лучше покупать на рынке, там, где при тебе смешивают пряности, расфасованные из магазина не рекомендую), перемешиваем и выкладываем рис, разравниваем и в середину втыкаем целую головку чеснока. Отдельно в кастрюле смешиваем кипяток с солью по вкусу и аккуратно заливаем рис через ложку (т.е льём на ложку, и вода как бы рассеивается, не оставляя ям на рисе).

Вот тут секрет №2: заливаем так, чтобы вода закрывала рис на 1,5 пальца (2,5см).

Третий секрет: обязательно уменьшить огонь до среднего, после того, как залили воду.

И сразу секрет №4: ни в коем случае НЕ ПЕРЕМЕШИВАЕМ, закрываем крышкой и варим минут 15. Далее аккуратно отодвигаем у стенки рис и смотрим, где вода?

Если воды осталось примерно 0,5 см - самое время выключать огонь, закрыть крышкой и оставить минут на 15. И только после этого можно перемешать наш шедевр.

Этим способом я научила уже многих готовить плов. Он получается рассыпчатым и вкусным даже у тех, кто до этого только сосиски и мог отварить.