Плов по-узбекски «От соседей»
В 2002 году мы строили дом, соседний дом строили узбеки. У них- то я и научилась прекрасно готовить вкуснейшее восточное блюдо, а до этого мой плов иначе как каша с мясом и назвать было нельзя.
Понадобится:
Масло растительное
Лук – 3 шт
Морковь – 3 шт
Говядина – 0.5 кг
Томат. паста – 1 стол.ложка
Приправа для плова – 1 стол. ложка
Рис - 2 стакана
Чеснок – 1 головка
Соль по вкусу.
Плов лучше делать в казане, но если его нет, подойдет и утятница, в общем, посуда должна быть толстостенной.
Наливаем растительное масло, чтобы закрыло дно и разогреваем на большом огне. Выкладываем нарезанный кубиками лук, обжариваем до золотистого цвета.
Морковь режем длинненькими брусочками (примерно 3 см*0,5 см) и отправляем к луку, перемешиваем. Когда морковь изменит цвет, побледнеет, станет как-бы прозрачной, добавляем говядину, порезанную кубиками 2 см*2 см, перемешиваем, обжариваем до полуготовности мяса.
А вот здесь секрет №1: как запустили в казан мясо, рис нужно залить кипятком в отдельной посуде и закрыть крышкой.
Когда мясо обжарится, добавляем томатную пасту, приправу для плова (ее лучше покупать на рынке, там, где при тебе смешивают пряности, расфасованные из магазина не рекомендую), перемешиваем и выкладываем рис, разравниваем и в середину втыкаем целую головку чеснока. Отдельно в кастрюле смешиваем кипяток с солью по вкусу и аккуратно заливаем рис через ложку (т.е льём на ложку, и вода как бы рассеивается, не оставляя ям на рисе).
Вот тут секрет №2: заливаем так, чтобы вода закрывала рис на 1,5 пальца (2,5см).
Третий секрет: обязательно уменьшить огонь до среднего, после того, как залили воду.
И сразу секрет №4: ни в коем случае НЕ ПЕРЕМЕШИВАЕМ, закрываем крышкой и варим минут 15. Далее аккуратно отодвигаем у стенки рис и смотрим, где вода?
Если воды осталось примерно 0,5 см - самое время выключать огонь, закрыть крышкой и оставить минут на 15. И только после этого можно перемешать наш шедевр.
Этим способом я научила уже многих готовить плов. Он получается рассыпчатым и вкусным даже у тех, кто до этого только сосиски и мог отварить.