Жаркое из говядины с маслинами

Если вы любите и мясо, и маслины, рекомендую соединить их в одном блюде, наверняка вам понравится. Делать жаркое с маслинами и вином придумали французы, и, по-моему, идея стоит того, чтобы ею воспользоваться. И импровизировать.

Взяв за основу базовый принцип «союз мяса и маслин», можно придумать много вкусных версий жаркого: готовить из курицы, кролика или телятины, например. Заменить вино бульоном. Добавить в соус грибы, миндаль или грецкие орехи, мелко нарубленный болгарский перец или помидоры без шкурки, или сельдерей. «Поиграть» пряностями. Использовать одни зеленые или только черные маслины, а если оливки фаршированные, то вкус начинки тоже повлияет на вкус вашего жаркого.

Ну, а этот рецепт взят из книги Мишеля Монтиньяка «Секрет вашей молодости», и я старалась воспроизвести его как можно ближе к оригиналу.

Жаркое с маслинами

Понадобится:

Говядина для тушения – 1,2 -1,5 кг.;

Грудинка варено-копченая – 100 гр.;

Тимьян сухой – ½ чайной ложки;

Оливки зеленые без косточки – 200 гр.;

Маслины черные без косточки – 200 гр.;

Оливковое масло – 1 ст. ложка;

Вино белое – 150 мл. (3/4стакана; можно заменить бульоном);

Соль, перец по вкусу.

Примечание. Такое мясо удобно готовить в жаровне (гусятнице) – её толстые стенки хорошо прогреваются, и мясо готовится равномерно. Можно использовать и кастрюлю, если она с толстым дном. Обжарить мясо тогда лучше в сковороде, и уже обжаренное переложить в кастрюлю, для тушения.

1. На сковородке прогрейте нарезанную маленькими кусочками грудинку, чтобы она слегка подрумянилась, и вытопился лишний жир. Потом грудинку отправим в кастрюлю (жаровню), а в сковородку добавим ложку растительного масла – будем обжаривать мясо. Чтобы мясо осталось сочным, его надо готовить одним куском и перед тушением обжарить со всех сторон, чтобы получилась румяная корочка – поры «запечатаются» и сок сохранится внутри куска. Чтобы меньше брызгало, и быстрее образовалась корочка, обсушите бумажными салфетками мясо и хорошо разогрейте масло.

2. Готово? Переложите мясо к грудинке в кастрюлю (жаровню), посыпьте тимьяном, и влейте белое вино (бульон). И пусть тушится на слабом огне под крышкой.

3. Треть зеленых и треть черных маслин измельчите блендером в пюре. Добавьте в жаровню пюре из маслин. Готовьте примерно час-полтора, или пока не станет мягким. Мясо надо несколько раз перевернуть за это время.

Минут за 10-15 до готовности добавьте оставшиеся целые маслины. Я не солю – маслины содержат достаточно соли, пробуйте, и ориентируйтесь на свой вкус.

4. Готовое мясо разрежьте на ломтики поперек волокон, украсьте целыми маслинами и оливками, которые тушились вместе с мясом. Соус, который образовался в жаровне, можно подать к мясу в подогретом соуснике. Если он густой, немного разбавьте кипятком.