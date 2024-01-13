Рагу с курицей, тыквой, картофелем и яблоками

В морозную уральскую зиму очень хочется чего-нибудь горячего, «нажористого», но не очень тяжёлого для пищеварения. Предлагаем приготовить рагу с курицей и овощами, которое не только согреет, но и поднимет настроение своими яркими цветами.

Куриное рагу с тыквой

Ингредиенты: - куриное филе 500 г; - тыква 350 г; - картофель крупный 3 шт; - луковица 1 шт; - яблоко 2 средних или 1 крупное; - бульон или вода 300 мл; - сливки 20% 200 мл; - соль, чёрный перец, масло для жарки.

1. Вместо куриного филе мы взяли куриную грудку весом около 700 г, срезали филе, а косточку сварили для бульона.

2. Пока бульон варится, нарезаем крупным кубиком тыкву (у нас это баттернат) и картофель. Их количество должно быть примерно одинаковым.

3. Лук режем мелким кубиком, обжариваем 2-3 минуты на сковороде. Затем добавляем туда куриное филе, нарезанное крупными кусочками, обжариваем всё вместе ещё минут 7-8.

4. Если у вас глубокая сковорода, то рагу можно готовить в ней. Мы переложили курицу с луком в кастрюлю, добавили туда же тыкву, картофель, 300 мл бульона, соль и перец.

5. Поставили тушиться на небольшом огне на 30 минут.

6. Одно крупное зелёное яблоко (можно использовать и красные яблоки) вместе со шкуркой порезали на кубик со стороной 1 см, положили в рагу. Влили 200 мл сливок и оставили тушиться ещё на 10 минут.

Получилось нежное, полезное и очень сытное рагу.

Приятного аппетита!