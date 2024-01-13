Рагу с курицей, тыквой, картофелем и яблоками
В морозную уральскую зиму очень хочется чего-нибудь горячего, «нажористого», но не очень тяжёлого для пищеварения. Предлагаем приготовить рагу с курицей и овощами, которое не только согреет, но и поднимет настроение своими яркими цветами.
Куриное рагу с тыквой
Ингредиенты:
- куриное филе 500 г;
- тыква 350 г;
- картофель крупный 3 шт;
- луковица 1 шт;
- яблоко 2 средних или 1 крупное;
- бульон или вода 300 мл;
- сливки 20% 200 мл;
- соль, чёрный перец, масло для жарки.
1. Вместо куриного филе мы взяли куриную грудку весом около 700 г, срезали филе, а косточку сварили для бульона.
2. Пока бульон варится, нарезаем крупным кубиком тыкву (у нас это баттернат) и картофель. Их количество должно быть примерно одинаковым.
3. Лук режем мелким кубиком, обжариваем 2-3 минуты на сковороде. Затем добавляем туда куриное филе, нарезанное крупными кусочками, обжариваем всё вместе ещё минут 7-8.
4. Если у вас глубокая сковорода, то рагу можно готовить в ней. Мы переложили курицу с луком в кастрюлю, добавили туда же тыкву, картофель, 300 мл бульона, соль и перец.
5. Поставили тушиться на небольшом огне на 30 минут.
6. Одно крупное зелёное яблоко (можно использовать и красные яблоки) вместе со шкуркой порезали на кубик со стороной 1 см, положили в рагу. Влили 200 мл сливок и оставили тушиться ещё на 10 минут.
Получилось нежное, полезное и очень сытное рагу.
Приятного аппетита!