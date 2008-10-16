Предлагаем хозяйкам простой, полезный и вкусный рецепт запеканки из капусты.

Очень удачное блюдо – готовить просто, и можно разнообразить, добавляя в базовый рецепт разные продукты: грибы, или сыр, еще брынзу, подойдет бекон, кусочки копченой курицы, к примеру. Простор для творчества! А если в процессе подготовки вдруг передумали - можно даже не запекать, а пожарить на сковороде. Просто выкладывайте подготовленную «запеканочную» смесь ложкой на разогретую сковородку, и жарьте – будут капустные оладушки.

Запеканка из капусты

Понадобится: Капуста белокочанная – 1 кг.; Яйца – 4 шт.; Сливки 30% – 150 мл.; Сыр – 200 гр.; Манка – ⅓ стакана; Соль – по вкусу. Примечание: Сыр присутствует опционально, можно обойтись совсем без него.

1. Капусту нашинковать тонкой короткой соломкой или мелкими квадратиками. Перед тем, как запекать, надо сделать капусту мягкой – потушить, обжарить или отварить почти до готовности. Я варю – кладу в кастрюльку, заливаю водой, чтоб только чуть закрыла капусту, и на среднем огне довожу до мягкости. Мне понадобилось примерно 20 минут. Молодая и нежная капуста готовится быстрее, поэтому придется пробовать. Воду потом надо будет слить. (Если хотите потушить, то надо в сковородку к капусте добавить пару ложек растительного масла и столько же воды. Готовьте 5 минут под крышкой, потом без неё, до выпаривания жидкости. При таком способе подготовки капусты сохраняется больше питательных веществ, и, кроме того, капуста будет ароматнее, потому что жиры впитывают и сохраняют ароматические вещества.)

2. Итак, капусту поставили готовиться. Тем временем очистим и нашинкуем лук-репку, и можно добавить его к капусте. Если любите вкус жареного лука – поджарьте его отдельно, потом положите в готовую капусту.

3. Яйца, сливки, соль, перец и пряности по выбору смешать и слегка взбить-взболтать. Я добавляла смесь пряностей «Forest blend» от Санта Мария, аромат лесных грибов оказался очень тут уместен. Солите по вкусу, на этом этапе лучше посолить поменьше – чтоб не пересолить, если добавляете соленый сыр.

4. В эту смесь всыпаем манку и размешиваем. Пока капуста готовится, манка успеет немного набухнуть. Осталось натереть на средней терке сыр.

5. Капуста готова. Теперь воду надо слить – можно откинуть капусту на дуршлаг. Отвар не нужен, капуста должна быть практически сухая. В горячую капусту вливайте яично-сливочно-манную смесь. Хорошо перемешайте. Теперь очередь сыра – и тоже хорошенько размешивайте. Попробуйте «на соль» - еще можно досолить.

6. Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте сухарями или манкой. Такого количества капусты хватит на одну большую форму или две размером около 20*15 см. Можно испечь порционные запеканочки – в формочках для кексов, получится оригинально.

7. Запекать при 180-200 градусах примерно 25-30 минут до зарумянивания. Если печете порционные запеканки – то минут 10-12, смотря какого размера формочки.

В очень низкой форме могут немного подсохнуть края, поэтому заглядывайте и проверяйте готовность, слегка нажав на серединку запеканки – она должна быть плотной, не мокрой, и слегка пружинить. Я люблю такую запеканку с молоком, а еще вкусно со сметаной.

Приятного аппетита!