Чахохбили из курицы со свежими овощами

Свежий сладкий перец, спелые помидоры и зелень - у нас есть все, чтобы приготовить вкусное грузинское блюдо - чахохбили из курицы. Классический рецепт чахохбили достаточно прост, все ингредиенты доступны, и можно порадовать близких красивым и ароматным блюдом с восточными нотками.

Чахохбили

Ингредиенты:

- куриное мясо 700 г;

- болгарский перец 2 шт.;

- крупные помидоры 4 шт.;

- лук 4-5 шт.;

- чеснок 5-6 зубчиков;

- кинза или петрушка 50 г;

- сливочное масло 50 г;

- уцхо-сунели - чайная ложка без горки.

Приготовление:

1. Подготовим все ингредиенты. Лук и перец режем полукольцами. С помидоров снимаем шкурку, для этого надрежьте их крестом на месте плодоножки, положите в глубокую миску и залейте кипятком на 3 минуты, затем достаньте, снимите шкурку и натрите на крупной терке. Курицу нарезаем на крупные куски. Можно взять любую часть тушки, вкусно получается с куриными бедрышками на косточке. У меня сегодня филе грудки.

2. Обжариваем курицу на сухой сковороде 4-5 минут, постоянно помешивая лопаткой, чтобы не пригорело. Не нужно доводить ее до готовности, как только курица начнет подрумяниваться, переложите ее на тарелку и отложите в сторону.

3. В ту же сковороду кладем сливочное масло, растопилось - закидываем перец и лук, жарим до готовности лука (он станет прозрачным и мягким).

4. Теперь добавляем помидоры, перемешиваем и тушим 5 минут.

5. Добавьте курицу, приправы, мелко нарезанный чеснок и зелень, тушите на среднем огне ещё 15-20 минут. Лишнюю воду добавлять не нужно, фишка этого блюда в том, что курица тушится в соке, который выделяется из помидоров и лука.

Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Или подайте по-грузински - с большим пучком разной зелени и лавашом.

Приятного аппетита!