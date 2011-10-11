Каннеллони с тыквой и мясом под соусом «бешамель»
Каннеллони – одно из многих итальянских блюд, полюбившихся нам, «обрусевших» и прижившихся на нашей кухне. Рецептов приготовления каннеллони много, и разных – а принцип приготовления прост: трубочки заполняют начинкой, укладывают в жаропрочную форму, заливают соусом (как правило, томатный или соус бешамель) и запекают в духовке до готовности. Каннеллони наполняют начинкой, не отваривая - если их хорошенько залить соусом, то они приготовятся во время запекания, за счет влаги, которую содержит соус.
Каннелло́ни (итал. Cannelloni, от canno — трубка, тростник) — это итальянская паста в виде трубочек диаметром примерно 2-3 см и длиной около 10 см.
Начинка может быть любой – сырной, мясной, овощной. Вкусная начинка получается из мясного фарша с различными добавками (грибы, горошек, печенка или ветчина, яйца, овощи). Очень популярна начинка из рикотты и шпината, рикотты и тыквы, или рикотты и острого сыра с плесенью. Овощные даже перечислять не буду – тут фантазируйте, соединяя то, что любите. Однако помните, что каннеллони – родом из Италии, поэтому включайте в полет фантазии не только майонез и сыр «российский», но и моцареллу, рикотту, пармезан, шпинат, сливки, томатный соус, бешамель… по возможности, конечно. Будет справедливо и правильно.
Каннеллони – блюдо вкусное, подходящее и для семейного ужина, и для торжественного случая. И, хотя оно требует времени, довольно простое в приготовлении.
Каннеллони с тыквой и мясом
Понадобится (на 4-5 порций):
Каннеллони – 16-18 штук;
Тыква (чистый вес, без семян и корки) - 300 г.;
Лук репчатый – 1 шт.;
Фарш мясной - 400 гр.;
Масло растительное для жарки;
Пряные травы – тимьян или шалфей.
Сыр пармезан (или другой твердый сыр) – ½ стакана;
Соль – 1/2ч.л.
Для соуса:
Молоко – 600 мл.;
Масло сливочное – 60-70 гр.;
Мука – 3 ст.л. (без горки);
Соль.
Фольга, жаростойкая форма для запекания.
· Тыкву нужно почистить и нарезать маленькими кубиками. Лук тоже нарезать мелко. Разогрейте в сковороде растительное масло, положите лук и готовьте несколько минут, пока не станет прозрачным. Добавьте тыкву, посыпьте сухими пряностями и тушите на средне-сильном огне минут 15, пока тыква не станет прозрачной и мягкой. Снимите с огня и немного остудите. Соедините тыкву и сырой мясной фарш, можно немного воды добавить, если фарш очень густой, сухой. Посолите.
· Сварим соус «бешамель». Приготовьте взбивалку-венчик, если есть в хозяйстве – ей удобно размешивать. На сковороде растопите масло, добавьте муку: мука и масло должны объединиться, и смесь слегка начнет кипеть, пузыриться - жарьте примерно минуту, помешивая. Пережаривать не надо. Теперь пора добавить молоко. Я снимаю сковородку с огня, и добавляю молоко по частям, примерно по 1/3, тонкой струйкой, и быстро размешиваю до однородности – так получается практически без комочков. Верните сковороду на плиту, варите соус 3-5 минут, помешивая. Посолите, попробуйте – можно чуть недосолить, если сыр, которым будете посыпать каннеллони, соленый. Если комочки в соусе все же получились, и крупные – процедите соус через сито, если мелкие – в готовом блюде они будут незаметны. Соус отставьте в сторону, и можно наполнять каннеллони фаршем.
· Заполните каннеллони фаршем. Наверное, это самая неудобная часть работы – из-за маленького диаметра макаронин. Некоторые хозяйки фаршируют каннеллони при помощи кондитерского мешка или плотного полиэтиленового пакета (положили фарш, срезали уголок пакета, выдавили фарш внутрь макаронины). Я делаю это чайной ложкой, или даже черенком чайной ложки проталкиваю фарш.
· Включите духовку. На дно формы для запекания выложите немного соуса, поверх него положите аккуратно нафаршированные каннеллони, оставив небольшие промежутки, потому, что при запекании они в размере увеличатся. Залейте соусом бешамель полностью, так, чтобы не выглядывали сухие макаронные бока, иначе верхушки могут остаться твердыми, недоваренными. Посыпьте тертым сыром.
· Теперь плотно закройте фольгой – сначала каннеллони будут вариться-запекаться в соусе, при температуре 200 С, примерно 30 минут. По истечении этого времени снимите фольгу и подрумяньте блюдо в течение 10 минут. Дайте немного остыть, и подавайте с зеленью, салатом, свежими овощами.
Приятного аппетита!