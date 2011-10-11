Каннеллони с тыквой и мясом под соусом «бешамель»

Каннеллони – одно из многих итальянских блюд, полюбившихся нам, «обрусевших» и прижившихся на нашей кухне. Рецептов приготовления каннеллони много, и разных – а принцип приготовления прост: трубочки заполняют начинкой, укладывают в жаропрочную форму, заливают соусом (как правило, томатный или соус бешамель) и запекают в духовке до готовности. Каннеллони наполняют начинкой, не отваривая - если их хорошенько залить соусом, то они приготовятся во время запекания, за счет влаги, которую содержит соус.

Каннелло́ни (итал. Cannelloni, от canno — трубка, тростник) — это итальянская паста в виде трубочек диаметром примерно 2-3 см и длиной около 10 см.

Начинка может быть любой – сырной, мясной, овощной. Вкусная начинка получается из мясного фарша с различными добавками (грибы, горошек, печенка или ветчина, яйца, овощи). Очень популярна начинка из рикотты и шпината, рикотты и тыквы, или рикотты и острого сыра с плесенью. Овощные даже перечислять не буду – тут фантазируйте, соединяя то, что любите. Однако помните, что каннеллони – родом из Италии, поэтому включайте в полет фантазии не только майонез и сыр «российский», но и моцареллу, рикотту, пармезан, шпинат, сливки, томатный соус, бешамель… по возможности, конечно. Будет справедливо и правильно.

Каннеллони – блюдо вкусное, подходящее и для семейного ужина, и для торжественного случая. И, хотя оно требует времени, довольно простое в приготовлении.

Каннеллони с тыквой и мясом

Понадобится (на 4-5 порций):

Каннеллони – 16-18 штук;

Тыква (чистый вес, без семян и корки) - 300 г.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Фарш мясной - 400 гр.;

Масло растительное для жарки;

Пряные травы – тимьян или шалфей.

Сыр пармезан (или другой твердый сыр) – ½ стакана;

Соль – 1/2ч.л.

Для соуса:

Молоко – 600 мл.;

Масло сливочное – 60-70 гр.;

Мука – 3 ст.л. (без горки);

Соль.

Фольга, жаростойкая форма для запекания.

· Тыкву нужно почистить и нарезать маленькими кубиками. Лук тоже нарезать мелко. Разогрейте в сковороде растительное масло, положите лук и готовьте несколько минут, пока не станет прозрачным. Добавьте тыкву, посыпьте сухими пряностями и тушите на средне-сильном огне минут 15, пока тыква не станет прозрачной и мягкой. Снимите с огня и немного остудите. Соедините тыкву и сырой мясной фарш, можно немного воды добавить, если фарш очень густой, сухой. Посолите.

· Сварим соус «бешамель». Приготовьте взбивалку-венчик, если есть в хозяйстве – ей удобно размешивать. На сковороде растопите масло, добавьте муку: мука и масло должны объединиться, и смесь слегка начнет кипеть, пузыриться - жарьте примерно минуту, помешивая. Пережаривать не надо. Теперь пора добавить молоко. Я снимаю сковородку с огня, и добавляю молоко по частям, примерно по 1/3, тонкой струйкой, и быстро размешиваю до однородности – так получается практически без комочков. Верните сковороду на плиту, варите соус 3-5 минут, помешивая. Посолите, попробуйте – можно чуть недосолить, если сыр, которым будете посыпать каннеллони, соленый. Если комочки в соусе все же получились, и крупные – процедите соус через сито, если мелкие – в готовом блюде они будут незаметны. Соус отставьте в сторону, и можно наполнять каннеллони фаршем.

· Заполните каннеллони фаршем. Наверное, это самая неудобная часть работы – из-за маленького диаметра макаронин. Некоторые хозяйки фаршируют каннеллони при помощи кондитерского мешка или плотного полиэтиленового пакета (положили фарш, срезали уголок пакета, выдавили фарш внутрь макаронины). Я делаю это чайной ложкой, или даже черенком чайной ложки проталкиваю фарш.

· Включите духовку. На дно формы для запекания выложите немного соуса, поверх него положите аккуратно нафаршированные каннеллони, оставив небольшие промежутки, потому, что при запекании они в размере увеличатся. Залейте соусом бешамель полностью, так, чтобы не выглядывали сухие макаронные бока, иначе верхушки могут остаться твердыми, недоваренными. Посыпьте тертым сыром.

· Теперь плотно закройте фольгой – сначала каннеллони будут вариться-запекаться в соусе, при температуре 200 С, примерно 30 минут. По истечении этого времени снимите фольгу и подрумяньте блюдо в течение 10 минут. Дайте немного остыть, и подавайте с зеленью, салатом, свежими овощами.