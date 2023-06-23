Нежная треска, запеченная в беконе

Если вы думаете, что треска - скучная рыба, самое время поэкспериментировать! Сегодня Россия - главный экспортер трески, а все потому что используются новые технологии заморозки, и рыба не теряет своих качеств. Самые вкусные рецепты приготовления трески - в духовке, потому что так треска не теряет сочности и нежности.

Треску можно запечь в пергаменте, добавив овощи, специи и лимон. Можно приготовить треску в духовке, укрыв её шубкой из панировочных сухарей, перемешанных с петрушкой, чесноком и оливковым маслом.

А мы сегодня выберем необычный и вкусный рецепт. Сочная и нежная треска, запеченная в духовке, обернутая в бекон, такое сочетание придумал Джейми Оливер!

Маринованная треска, запеченная в беконе

Ингредиенты: - кусочки или филе трески 600 г;

- бекон 200 г;

- соевый соус 50 мл;

- подсолнечное масло 30 мл;

- тимьян 3 веточки;

- черный перец по вкусу.

Приготовление:

! Филе для такого рецепта предпочтительнее - не нужно убирать косточки из готового блюда. У меня были кусочки, и тоже получилось вкусно! Правда, не так удобно :)

1. Сперва нужно замариновать треску, для этого смешайте соевый соус, масло и перец. В глубокой миске соедините маринад с рыбой и оставьте на полчаса.

2. Достаньте рыбу из маринада, плотно оберните ее в бекон и выложите на противень, застеленный пергаментом. Бекон сохранит сок рыбы внутри, и «поделится» с ней жирком и легким привкусом копчености.

3. Посыпьте кусочки листочками тимьяна, это будет чудный вкус и запах! И ставим противень в духовку при 200⁰ на 20 минут.

4. Прекрасный ужин готов, подавайте с рисом и зеленью. Неожиданное и очень гармоничное сочетание вкусов: благодаря соевому соусу вкус трески немного в азиатском стиле, а рыба будто подкопченная на углях. Сама треска очень нежная, а бекон немного зажаривается и получается приятный контраст текстур.

Приятного аппетита!