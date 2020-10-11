Овощные котлетки как в ИКЕА!

Овощные котлеты в духовке - блюдо сытное и очень вкусное! К тому же - почти правильное питание. Этот рецепт овощных котлет может стать одним из самых любимых в вашей семье. Они получаются, как в ресторане ИКЕА! Даже дети едят их с удовольствием.

Овощные котлеты с картофелем

Понадобится: Картофель – 800-900 г,

Овощи замороженные (морковь, брокколи, капуста цветная) – 400 г,

Сыр твердый -150 г,

Соль, перец, пряные травы – по вкусу. Итого: 1400 г. Белки 64, жиры 43, углеводы 187, ккал 1377 На 100 г: белки 5 жиры 3, углеводы 13, ккал 98

Летом-осенью овощи можно взять свежие, будет вкусно. Пакет замороженных – удобно. Выбирайте, как нравится. Берите цветную капусту-брокколи-морковку в любой пропорции, общим весом 400 г.

1. Картофель чистим, режем на половинки и варим в подсоленной воде до готовности. Он должен стать мягким, чтобы легко протыкался. Когда сварится, воду слейте и, пока горячая, вилкой разомните картошку, чтобы получились мелкие кусочки.

2. Пока варится картошка, приготовьте овощи. Свежие чистим, заморозку не размораживаем - и варим до полной готовности, в сотейнике\кастрюльке\на пару. Остудите до теплого и нарежьте \нарубите ножом, на небольшие кусочки.

3. Соедините размятую картошку, нарезанные овощи, натертый сыр.

4. Добавьте соль, приправу по вкусу и перемешайте.

5. Слепите маленькие округлые котлетки-биточки, выложите на противень, застеленный антипригарным ковриком или бумагой для выпечки.

6. Запекайте в разогретой до 200 С духовке или под грилем до румяной корочки.

Очень хороши, пока горячие, со сметаной или другим соусом – как самостоятельное блюдо. И остывшие они тоже вкусные, можно брать с собой как перекус, на работу или на прогулку.

Приятного аппетита!