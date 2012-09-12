Фаршированные баклажаны (рецепт с видео)

Баклажаны можно тушить, жарить, приготовить запеканку, салат, баклажанную икру, подать как закуску или гарнир. Сегодня предлагаю интересный рецепт, полноценное горячее блюдо: фаршированные баклажаны, а в начинку добавлю курицу и пшеничную крупу.

Кстати, пшеничная крупа - одна из самых низкокалорийных, а её регулярное употребление помогает наладить жировой обмен в организме – поэтому она отлично подойдет тем, кто на диете или пытается сбросить вес.

Понадобится: Пшеничная крупа в пакетике – 100 гр.;

Баклажаны некрупные – 3 шт.;

Курица отварная – 200 гр.;

Помидоры – 1 шт.;

Сыр моцарелла – 200 гр.;

Соль, перец.

Зелень, кедровые орехи.

Растительное масло для жарки.

1. Пшеничную крупу нужно предварительно сварить до готовности в подсоленном кипятке.

2. Молодые некрупные баклажаны разрежьте вдоль, пополам. Мякоть на срезах надрежьте несколько раз крест-накрест, смажьте маслом и срезом вниз обжарьте половинки на сковороде до подрумянивания. Ложкой или при помощи маленького ножа выньте мякоть, чтобы получились лодочки, удобные для фарширования. Мякоть нарежьте кубиками, те части, где много семян, удалите.

3. Помидор надрежьте крест-накрест и ошпарьте (залейте кипятком на 30-60 секунд, после чего ополосните холодной водой и снимите кожицу). Чем спелее помидор, тем проще и легче его чистить. Разрежьте пополам и удалите семена. Нарежьте мякоть мелкими кубиками.

4. Вареное мясо курицы тоже нарежьте маленькими кубиками. Соедините овощи, мясо и пшеничную крупу. Посолите и поперчите.

5. Получившимся фаршем нужно наполнить лодочки баклажанов, накрыть тонкими кружочками моцареллы (или посыпать любым тертым сыром) и запечь до румяной корочки. Мне нравится использовать моцареллу, она легко плавится и красиво подрумянивается во время запекания, а её сливочный вкус очень нежный, и гармонирует с овощами.

6. Готовое блюдо подавайте, украсив зеленью и кедровыми орешками.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта