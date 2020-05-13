Котлеты картофельные с цветной капустой
Простая идея для вкусного обеда или ужина - овощные котлеты. Цветная капуста делает котлеты более нежными, легкими и добавляет «сливочности».
Понадобится
Картофель – 800 гр.
Итого: 1455 гр.
На 100 гр.: белки 3.5 жиры 4, углеводы 19, ккал 128
Приготовление:
Картошку чистим, режем на половинки или четвертушки - нужно сварить до полной готовности, для пюре. Цветную капусту разберите на соцветия и тоже сварите – я готовила на пару, но можно сварить и вместе с картошкой, только положить ее надо позже. Цветная капуста варится 10-15 минут после закипания.
Слейте воду и разомните овощи пока теплые. Положите яйцо, посолите по вкусу и добавьте приправы.
Добавьте муку и перемешайте. Фарш должен получиться довольно мягким, и котлеты из него будут нежными. При желании можно добавить еще муки, но помните, что избыток муки сделает котлеты твердыми и ухудшит вкус.
Слепите небольшие котлетки – фарша берите примерно столовую ложку с горкой, обваляйте в панировочных сухариках и обжарьте в разогретом масле с двух сторон на среднем огне до румяной корочки.
Подавайте с овощным гарниром, маринадами-разносолами, зеленью и хрустящими салатными листьями.