Простая идея для вкусного обеда или ужина - овощные котлеты. Цветная капуста делает котлеты более нежными, легкими и добавляет «сливочности».

Котлеты картофельные с цветной капустой

Понадобится Картофель – 800 гр.

Капуста цветная – 400 гр.

Мука – 80 гр. (примерно полстакана).

Яйцо – 1 шт.

Панировочные сухари – 60 гр.

Соль, перец, пряные травы – по вкусу.

Масло растительное или топленое для жарки – 50 мл. Итого: 1455 гр.

Белки 50, жиры 62, углеводы 277, ккал 1866 На 100 гр.: белки 3.5 жиры 4, углеводы 19, ккал 128

Приготовление:

Картошку чистим, режем на половинки или четвертушки - нужно сварить до полной готовности, для пюре. Цветную капусту разберите на соцветия и тоже сварите – я готовила на пару, но можно сварить и вместе с картошкой, только положить ее надо позже. Цветная капуста варится 10-15 минут после закипания.

Слейте воду и разомните овощи пока теплые. Положите яйцо, посолите по вкусу и добавьте приправы.

Добавьте муку и перемешайте. Фарш должен получиться довольно мягким, и котлеты из него будут нежными. При желании можно добавить еще муки, но помните, что избыток муки сделает котлеты твердыми и ухудшит вкус.

Слепите небольшие котлетки – фарша берите примерно столовую ложку с горкой, обваляйте в панировочных сухариках и обжарьте в разогретом масле с двух сторон на среднем огне до румяной корочки.

Подавайте с овощным гарниром, маринадами-разносолами, зеленью и хрустящими салатными листьями.