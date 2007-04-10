У меня есть брат... Единоутробный... И он очень любит поесть... Причем вкусно поесть...Ну вот хобби такое у человека. В принципе, хобби как хобби. А тут Пост на дворе. Но брат у меня с характером. Сказал, будет поститься, значит точка! Молчит, терпит, грезит о мясе... Тем временем, близится светлый праздник Пасхи. И задумал он приготовить чешское национальное блюдо под названием "печено вепрево колено". Почему именно колено, а, скажем, не локоть, науке доподлинно неизвестно, но пусть будет колено. Главное, что это мясо. А у него уже от одного слова "мясо" начиналось повышенное слюноотделение. Человек начал готовиться заранее. Ест, значит, себе капустку и травку, а сам ходит по магазинам и присматривается к мясным рядам... Любовно подбирает специи...И ждет, не дождется воскресенья. И вот оно настало...

Для создания сего шедевра по рецепту требовалось поймать молодого и упитанного вепря и отрезать у него левую голяшку. Экие затейники эти чехи! Ясен перец, что идти на охоту и ловить вепря у моего брата совершенно не было времени. Поэтому он тупо купил свиную рульку. А помимо этого он затарился следующими ингридиентами:

собственно рулька свиная - 1 шт

лук репчатый - 2 шт

морква - 1шт

петрушка (корневая система) - 1 шт

сельдерей (корень) - кусочек

пастернак (не Поэт, а опять таки корень) - кусочек

имбирь сухой - кусочек

лист лавровый (в простонародье "лаврушка") - 1 лист

соль

перец системы "горошек"

чеснок -1 головка

капуста квашеная - 400 гр

сметана -2 ст. л

чернослив безкостный - 100 гр

яблоко кислое - 1шт

масло растительное -75 гр

Итак, поехали! Сразу предупреждаю, процесс этот небыстрый и достаточно трудоемкий, поэтому запаситесь слюнявчиком и терпением! Свиную рульку, умело замаскированную под левую голяшку молодого вепря, варим в течение 2 часов, добавив мелко нарезанные корень петрушки, морковку, лук, сельдерей, пастернак, имбирь и посыпав все это безобразие солью, перцем, гвоздикой и лавровым листом. Для пущей загадочности можно еще закинуть туда розмарин и паприку. Пока рулька варится есть смысл приготовить гарнир.

Мелко измельчаем луковицу и пассируем на растительном масле до золотистого цвета. Чернослив режем вдоль на тонкие полоски, а яблоко на аккуратные кубики. И обжариваем все это дело на активном огне.

Добавляем квашеную капусту и стакан бульона, полученного нами в процессе варки голяшки.

Пока капуста тушится, давим чеснок и смешиваем его со сметаной, солим и перчим.

Сварившуюся голяшку аккуратненько вынимаем, даем бульону стечь, любовно обмазываем сметанно-чесночной массой и запекаем в духовке при 150 градусах до появления аппетитной корочки. Подаем с капустой, горчицей и хреном. Да! И не забываем про чесночные греночки! По желанию заказчика - пиво!