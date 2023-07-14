Два рецепта от шефа Ивлева: запеченные кабачки и салат с кабачками и печеным перцем

У нас на сайте уже около 60 интересных и простых рецептов из кабачков. Но сезон кабачков уже начинается, и хочется экспериментировать! У шефа Ивлева как раз есть два легких рецепта. Расскажем, как приготовить кабачки в духовке быстро и вкусно, и как сделать салат, который оценят и вегетарианцы, и те, кто выбирает рецепты для правильного питания.

Запеченные кабачки по-Ивлевски

Ингредиенты: - кабачки 3 шт.;

- масло подсолнечное 100 мл;

- чеснок 5 зубчиков;

- томатная паста 50 г;

- сливки 33% 200 мл;

- пармезан 100 г;

- соль, перец, кориандр, паприка по вкусу.

Приготовление:

1. Кабачки моем, срезаем края и нарезаем кружочками, толщиной в 1 см.

2. На сковороду наливаем масло и хорошо разогреваем. Жарим кабачки до золотистой корочки с каждой стороны. Выкладываем их на противень, внахлест друг на друга, рядами.

Когда все выложите, поставьте духовку разогреваться до 180⁰.

3. Займемся заливкой. Сливки, томатную пасту, сыр, чеснок и приправы смешиваем в миске и заливаем этой смесью кабачки, ставим запекаться на 15 минут.

Кабачки - овощ, с которым игра вкусов проходит «на ура»! Мы получаем легкое овощное блюдо с приятным сливочно-томатным вкусом, а сыр дополняет и раскрывает вкус.

Все готово, приятного аппетита!

Теплый салат от шефа Ивлева из булгура , печёного перца и кабачков

Легкий, вкусный, полезный салат. Подойдет и на обед, и для ужина.

Ингредиенты: - булгур - 80 г;

- сладкий красный перец - 2 шт.;

- молодой кабачок - 1 шт.;

- баклажан - 1 шт. (по желанию!);

- тимьян - 2 веточки;

- свежий зеленый базилик - 2 веточки;

- листовой салат - 40-50 г;

- оливковое масло - 2 ст. ложки;

- сливочное масло - 1 ст. ложка;

- зерновая горчица - 1 ч. ложка;

- соль/перец по вкусу.

Приготовление:

! Шеф не использовал в своем салате баклажан, но в комментариях рекомендовал такой вариант. А почему бы нет? Я добавила в салат печеный баклажан, так как люблю их. Баклажан запекается целиком, мы его предварительно не замачиваем, а значит, его легкая горчинка, «щипучесть» останется внутри. Если любите такой вкус, добавьте в салат баклажан, если нет - приготовьте по исходному рецепту от шефа.

1. Ставим духовку разогреваться до 220⁰. Овощи моем, если добавляете баклажан, наколите его вилкой в нескольких местах и заверните в фольгу - так он приготовится быстрее, перец и баклажан кладем на противень и ставим в духовку на 15 минут. Через 15 минут достаньте перцы, баклажан оставьте еще минут на 10-15.

2. Готовим булгур. Для того, чтобы вкус крупы стал орехово-сливочным, её нужно предварительно обжарить. Разогреваем сковородку, добавляем сливочное масло, крупу, раздавленные дольки чеснока, тимьян. Жарим пару минут и добавляем кипяток (в объеме в 2 раза больше, чем крупы). Убавляем огонь, сковороду можно накрыть крышкой. Готовим до впитывания воды, это 15-20 минут. Пробуйте, булгур должен стать мягким. После оставьте под крышкой еще минут на 5, отдохнуть и набухнуть.

3. Параллельно поджарим кабачок. Нарезаем его на слайсы вдоль, толщиной в 1 см. На сковороду наливаем масло для жарки и хорошо разогреваем. На сильном огне жарим кабачки по паре минут с каждой стороны, до золотистой корочки. Так кабачки сохранят свою хрусткость. Выкладываем их на тарелку, чтобы остыли.

Если хотите, чтобы кабачок не хрустел, обжаривайте на медленном огне.

4. С печеного перца шкурка снимается очень легко. Очищаем и режем вдоль на 4 части. Далее нужно нарезать его на треугольнички.

5. Кабачок и баклажан режем соломкой, соединяем все ингредиенты в салатнице. Заправляем оливковым маслом и добавляем ложку зернистой горчицы. Солим, перчим. Перемешиваем. Можно добавить любимые приправы.

Можно подать в салатнице или сделать сразу порционную сервировку. Сверху посыпаем листовым салатом и базиликом, сбрызгиваем еще раз маслом.

Салат получается чудесный, с насыщенным вкусом печеных овощей, свежестью зелени и орехово-сливочной ноткой вкуса булгура. Сытный и одновременно легкий.

Приятного аппетита!