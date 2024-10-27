Рецепт из куриной печени со сливами в духовке появился на просторах интернета недавно. Кто-то из кулинарных блогеров утверждает, что блюдо родом с востока. В нём и правда есть восточные нотки, давайте приготовим!

Из бюджетных продуктов - куриной печени и сезонных слив получается очень достойное блюдо! Нежное, сочное, со сладкой сливочно-луковой ноткой и кислинкой слив. При простоте приготовления - изысканный результат, мягкая печень, пропитанная сладковатым вкусным соком. Скажу по секрету, мы вдвоем съели за вечер всё, что получилось..

Куриная печень, запеченная со сливами и луком

Понадобится: куриная печень - 500 г;

репчатый лук - 2 большие луковицы;

сливы - 400 г;

сливочное масло - 50 г;

сахар, соль, черный молотый перец, острая приправа.

Приготовление:

1. Лук нужно нашинковать тонкими полукольцами. Куриную печень вымыть, убрать прожилки, разрезать на две части. Сливы промыть и разрезать на половинки, убрав косточку.

2. Включите духовку на температуру 180 градусов. Разогрейте сковороду, добавив половину масла и обжарьте лук до небольшой мягкости-прозрачности. Примерно 5-7 минут.

3. На дно формы для запекания выложите обжаренный лук, посолите, добавьте щепотку сахара, сверху - куриную печень в один слой, но плотно друг к другу. Добавьте мускатный орех, хорошо посолите и поперчите.

4. Половинки слив раскладываем поверх печени срезами вниз. Здесь можно добавить острую нотку - красный перец или азиатскую смесь пряностей. Сливочное масло маленькими кусочками раскладываем поверх слив.

5. В разогретой духовке запекаем блюдо около 50 минут на среднем ярусе, можно с конвекцией. Времени может понадобиться чуть меньше или чуть больше, ориентируйтесь на особенности своей духовки. Слива и лук должны стать мягкими, печень приобрести серый цвет.

Кожица у сливы через 40 минут «не жевалась», по словам мужа)) В итоге я запекала почти час, и ничего не пересушилось. Все вкусы соединились, печень нежнейшая, лук сладковатый, соус очень насыщенный!

Можно подавать, как самостоятельное блюдо, лук и слива отлично сочетаются с печенью. А можно сделать гарнир из гречи, пюре или риса. Или овощной салат.

Блюдо не очень фотогеничное... Зато очень вкусное!

Приятного аппетита!