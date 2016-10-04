Паста с баклажанами и сыром Рикотта

Всем доброго времени суток! Мне захотелось поделиться с вами интересным и простым рецептом приготовления пасты в домашних условиях. А натолкнула меня на мысль о том, что я хочу научиться делать пасту, распродажа в одном из продуктовых магазинов, вернее акция на сыр Рикотта. Из этого сыра можно делать и крем для тортов, и так его есть, в общем он универсален!

Итак, начну свой рассказ с главного для каждой мамы - времени приготовления. Сам процесс занял 20 минут. Сюда входит и подготовка продуктов и варка макарон.

Советую первым делом поставить варить макароны. Время варки указано на упаковке, следуйте инструкции. Лучше возьмите настоящие итальянские, не экономьте и не переваривайте, макароны будут «al dente», что в переводе с итальянского означает «на зубок», по-русски говоря, чуть не доваренные внутри.

Для приготовления 4-х порций пасты с рикоттой и баклажанами вам понадобится:

- Паста 250-300 грамм

- Сыр Рикотта 125 грамм (1/2 банки что на фото)

- 1 средний баклажан

- 200 мл сливок 10-11% жирности

- ½ ч.л. базилика

- 1 пучок петрушки

- 2 ст.л кедровых или грецких орешков

- 5-7 ст.л. оливкового масла

- 2 зубчика чеснока

Пока вода для макарон закипает, берем большую глубокую сковороду (в нее в итоге должны поместиться все сваренные макароны), хорошенько ее прогреваем, наливаем оливковое масло и бросаем чеснок. Чеснок нужно обжарить до золотистой корочки, чтоб он отдал весь свой аромат маслу.

В то время пока нагревается масло и обжаривается чеснок, начинаем подготовку баклажана. Для этого нужно порезать его на небольшие кубики.

Убираем со сковороды чеснок и добавляем туда баклажаны и насыпаем сушеный базилик. Жарим несколько минут до золотистой корочки на среднем огне, постоянно помешивая.

В это время наши макароны уже почти готовы. Чтоб не пережарить баклажаны, я сняла их с огня пока доваривала пасту. В это время сыр Рикотта нужно смешать со сливками блендером или венчиком. Я обошлась венчиком.

Опрокидываем макароны на дуршлаг, не промываем.

Далее возвращаем сковороду на огонь, добавляем к обжаренным баклажанам наши макароны, заливаем все это смесью сливок и сыра, и добавляем мелко порезанную петрушку. Солим и перчим по вкусу. Тушим на медленном огне несколько минут до легкого загустения соуса.

Перед подачей посыпаем грецким орехом.

Приятного аппетита, или как говорят в Италии, buon appetito!