Этот рецепт мы подсмотрели у шеф-повара Василия Емельяненко, но мы чуть отступили от оригинального рецепта в сторону его упрощения. Куриные котлеты по этому рецепту получились "а-ля киевские", при надкусывании вытекает сливочное масло, и это очень вкусно. А начинка делает их похожими на пирожки с луком и яйцом!

Куриные котлеты с зелёным луком и яйцом

Понадобится: 500 г охлажденных куриных бёдер, зелёный лук, 1 небольшая луковица, 1 варёное яйцо, 20 г сливочного масла, масло для жарки, соль, перец. Из такого количества продуктов у вас получится 5 котлет, каждая примерно по 80 г. Стоимость 1 котлеты примерно 40 руб.

Приготовление:

1. Из бёдер удаляем косточки, чистим лук, готовим фарш. Не забываем посолить и поперчить. В оригинальном рецепте Василий добавил сливки, но, как показала практика, слепить котлеты будет проще без добавления сливок. Хотя можете поэкспериментировать.

2. Отвариваем яйцо, мелко нарезаем зелёный лук.

3. Яйцо разминаем вилкой, добавляем к нему зелёный лук. Можно посолить, но и без соли тоже будет вкусно. Это наша начинка.

4. Делим фарш на 5 котлет.

5. Распределяем фарш на ладони (смочите руки холодной водой, так будет легче работать с фаршем), в центр кладем начинку и небольшой кусочек сливочного масла.

6. Залепляем котлету так, что масло при жарке не вытекло.

7. Разогреваем сковороду с растительным маслом, кладем котлеты швом вниз. Вначале огонь должен быть сильным, чтобы шов «запечатался», потом нагрев нужно убавить.

Котлеты получаются толстенькими, поэтому, чтобы они прожарились, потомите их подольше под крышкой на небольшом огне.

Разломите котлету - вытечет сливочное масло и и распространится умопомрачительный аромат начинки, как в пирожках с луком и яйцом.

Приятного аппетита!