Куриное филе с азиатскими нотками — сочно и вкусно!
Рецепты из куриного филе очень популярны среди тех, кто придерживается правил здорового питания. Филе быстро готовится, содержит мало жира и сочетается с большим количеством овощей. Приготовим куриное филе в соевом соусе и кешью.
Филе куриное в соевом соусе, жареное в ореховой панировке
Понадобится
Куриная грудка (филе) - 600 гр.
Для первой панировки:
Для второй панировки:
Итого: 1000 гр.
На 100 гр.: белки 1.8 жиры 9.3, углеводы 10, ккал 195
Приготовление:
Куриное филе нарежьте тонкими пластинками, можно немного отбить.
Положите в миску, залейте соевым соусом и оставьте мариноваться примерно на час.
Жарить филе будем в двойной панировке – так получится хрустящая корочка и внутри сохранится сок, мясо останется сочным и нежным.
Для первой панировки приготовьте тарелку с мукой, в посуде поглубже разболтайте яйцо и 2-3 ст. ложки воды.
Для второй панировки кешью нужно измельчить до мелкой крошки – нарубить ножом или в блендере, в режиме «пульс», чтоб не превратился в муку.
Соединяем сухарики, измельченные орехи и любую азиатскую приправу, на ваш вкус.
Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Куриное филе выньте из маринада, стряхните/снимите излишки соевого соуса.
Теперь поочередно обваляйте в муке, в яйце, в сухарно-ореховой панировке и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
На гарнир подойдет рис, зеленый салат, свежие или слегка обжаренные овощи.
Приятного аппетита!
