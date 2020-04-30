Рецепты из куриного филе очень популярны среди тех, кто придерживается правил здорового питания. Филе быстро готовится, содержит мало жира и сочетается с большим количеством овощей. Приготовим куриное филе в соевом соусе и кешью.

Филе куриное в соевом соусе, жареное в ореховой панировке

Понадобится Куриная грудка (филе) - 600 гр.

Соевый соус – 120 мл. Для первой панировки:

Мука – 50-60 гр. Для второй панировки:

Яйцо – 1 шт.

Панировочные сухарики – 50 гр.

Кешью – 50 гр.

Приправа азиатская – по вкусу.

Масло растительное или топленое для жарки – 50 мл. Итого: 1000 гр.

Белки 180, жиры 93, углеводы 100, ккал 1950 На 100 гр.: белки 1.8 жиры 9.3, углеводы 10, ккал 195

Приготовление:

Куриное филе нарежьте тонкими пластинками, можно немного отбить.

Положите в миску, залейте соевым соусом и оставьте мариноваться примерно на час.

Жарить филе будем в двойной панировке – так получится хрустящая корочка и внутри сохранится сок, мясо останется сочным и нежным.

Для первой панировки приготовьте тарелку с мукой, в посуде поглубже разболтайте яйцо и 2-3 ст. ложки воды.

Для второй панировки кешью нужно измельчить до мелкой крошки – нарубить ножом или в блендере, в режиме «пульс», чтоб не превратился в муку.

Соединяем сухарики, измельченные орехи и любую азиатскую приправу, на ваш вкус.

Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Куриное филе выньте из маринада, стряхните/снимите излишки соевого соуса.

Теперь поочередно обваляйте в муке, в яйце, в сухарно-ореховой панировке и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

На гарнир подойдет рис, зеленый салат, свежие или слегка обжаренные овощи.

Приятного аппетита!

