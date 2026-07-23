«Карпатка» или ленивый эклер
20 июля отмечался Международный день торта. Почему бы не отметить его чем-нибудь вкусным? Мы решили приготовить очень простой, но довольно необычный домашний торт — «Карпатка». Это польский десерт из заварного теста с нежным заварным кремом. Для его приготовления понадобятся самые простые продукты и совсем немного времени. Мы попробовали — получилось очень вкусно! Делимся проверенным рецептом.
Ингредиенты (на форму диаметром 20–21 см)
Для теста:
- вода — 50 мл;
- молоко — 100 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- мука — 100–120 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- яйца — 3 шт.
Для крема:
- молоко — 500 мл;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- сливочное масло — 130 г;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- ванилин или ванильный сахар — по вкусу.
1. Готовим крем.
В миску разбиваем два яйца, добавляем сахар и крахмал. Тщательно перемешиваем до однородности. Молоко хорошо нагреваем, но не доводим до кипения. Тонкой струйкой вливаем горячее молоко в яичную смесь, постоянно и быстро помешивая. Масса должна стать однородной.
2. Переливаем смесь в кастрюлю и ставим на средний огонь. Постоянно и тщательно помешиваем — это очень важно. Крем довольно быстро загустевает, но так же легко может пригореть. Примерно через 5 минут, когда на поверхности появятся первые пузырьки, продолжаем помешивать еще немного и снимаем кастрюлю с огня. В конце добавляем ванилин или ванильный сахар.
3. Чтобы крем быстрее остыл, перекладываем его в миску. Накрываем пищевой пленкой «в контакт» и отправляем в холодильник до полного остывания.
4. Готовим тесто.
В кастрюлю наливаем воду и молоко, добавляем сливочное масло, соль и сахар. Ставим на огонь. Когда масло полностью растает, всыпаем муку и, не снимая кастрюлю с плиты, быстро завариваем плотное тесто.
5. Когда тесто соберется в однородный комок, снимаем его с огня и даем немного остыть.
6. По одному вводим в тесто яйца. Сначала может показаться, что масса расслаивается, но постепенно тесто станет гладким, однородным и тягучим.
7. Разогреваем духовку до 180 °C. Делим тесто пополам и выпекаем два коржа. Каждый корж выпекается примерно 20 минут.
8. Пока выпекаются коржи, возвращаемся к крему. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем до пышности. Затем по одной ложке добавляем полностью остывший заварной крем, каждый раз тщательно взбивая массу. Готовый крем снова убираем в холодильник.
9. Готовым коржам даем немного остыть, после чего собираем торт. Менее ровный корж кладем вниз и щедро смазываем кремом. При желании можно распределить крем в два этапа: сначала выложить половину и ненадолго убрать торт в холодильник, затем добавить оставшийся крем. Накрываем вторым коржом и отправляем торт в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь.
Торт получается невероятно нежным. Заварной крем совсем не кажется ни яичным, ни молочным — по вкусу он напоминает пломбир. «Карпатка» особенно понравится любителям эклеров.
Приятного аппетита!
Ничего себе ленивый. По мне дак он очень долгий и трудный, все что то заваривать нужно и мешать.
Из 3 раз у меня только в 1 раз получился идеальный и высокий устойчивый крем.
А так он действительно очень нежный.
Надо попробовать, как будто ничего сложного😂
Хренатень, коржи то не пропеклись