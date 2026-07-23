«Карпатка» или ленивый эклер

20 июля отмечался Международный день торта. Почему бы не отметить его чем-нибудь вкусным? Мы решили приготовить очень простой, но довольно необычный домашний торт — «Карпатка». Это польский десерт из заварного теста с нежным заварным кремом. Для его приготовления понадобятся самые простые продукты и совсем немного времени. Мы попробовали — получилось очень вкусно! Делимся проверенным рецептом.

Ингредиенты (на форму диаметром 20–21 см)

Для теста:

вода — 50 мл;

молоко — 100 мл;

сливочное масло — 50 г;

мука — 100–120 г;

соль — 1/2 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

яйца — 3 шт.

Для крема:

молоко — 500 мл;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

сливочное масло — 130 г;

кукурузный крахмал — 40 г;

ванилин или ванильный сахар — по вкусу.

1. Готовим крем.

В миску разбиваем два яйца, добавляем сахар и крахмал. Тщательно перемешиваем до однородности. Молоко хорошо нагреваем, но не доводим до кипения. Тонкой струйкой вливаем горячее молоко в яичную смесь, постоянно и быстро помешивая. Масса должна стать однородной.

2. Переливаем смесь в кастрюлю и ставим на средний огонь. Постоянно и тщательно помешиваем — это очень важно. Крем довольно быстро загустевает, но так же легко может пригореть. Примерно через 5 минут, когда на поверхности появятся первые пузырьки, продолжаем помешивать еще немного и снимаем кастрюлю с огня. В конце добавляем ванилин или ванильный сахар.

3. Чтобы крем быстрее остыл, перекладываем его в миску. Накрываем пищевой пленкой «в контакт» и отправляем в холодильник до полного остывания.

4. Готовим тесто.

В кастрюлю наливаем воду и молоко, добавляем сливочное масло, соль и сахар. Ставим на огонь. Когда масло полностью растает, всыпаем муку и, не снимая кастрюлю с плиты, быстро завариваем плотное тесто.

5. Когда тесто соберется в однородный комок, снимаем его с огня и даем немного остыть.

6. По одному вводим в тесто яйца. Сначала может показаться, что масса расслаивается, но постепенно тесто станет гладким, однородным и тягучим.

7. Разогреваем духовку до 180 °C. Делим тесто пополам и выпекаем два коржа. Каждый корж выпекается примерно 20 минут.

8. Пока выпекаются коржи, возвращаемся к крему. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем до пышности. Затем по одной ложке добавляем полностью остывший заварной крем, каждый раз тщательно взбивая массу. Готовый крем снова убираем в холодильник.

9. Готовым коржам даем немного остыть, после чего собираем торт. Менее ровный корж кладем вниз и щедро смазываем кремом. При желании можно распределить крем в два этапа: сначала выложить половину и ненадолго убрать торт в холодильник, затем добавить оставшийся крем. Накрываем вторым коржом и отправляем торт в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь.

Торт получается невероятно нежным. Заварной крем совсем не кажется ни яичным, ни молочным — по вкусу он напоминает пломбир. «Карпатка» особенно понравится любителям эклеров.

Приятного аппетита!