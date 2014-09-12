Настоящий домашний муравейник

Совсем недавно я узнала волшебный рецепт настоящего домашнего муравейника. Муж мой, который не любит домашнюю выпечку и уж точно на дух не переносит домашние сладости (счастливая я женщина), слопал этот торт за секунду. Надо ли говорить, что и ребенок был просто в восторге. Самое главное, что торт этот готовится очень быстро, что очень важно для такой лентяйки как я!

Спасибо за рецепт моей подруге Люде Пахомовой (да не обвинят меня в плагиате), с ее разрешения предъявлю Вашему вниманию этот чудо-рецепт, бережно хранимый ею многие годы.

В приготовлении этого торта главное - выдержать пропорции.

Тесто

сливочное масло - 200 г,

сахар - 3 столовых ложки,

сметана - 3 столовых ложки,

разрыхлитель - 1,5-2 чайных ложки,

мука - 4 стакана,

ванилин - на кончике ножа (при желании),

соль на кончике ножа.

Масляный крем

сливочное масло – 150-200 г,

вареная сгущенка (лучше сваренная в домашних условиях) - 1 банка (400 г).

Украшение

тертый шоколад,

мак (при желании),

грецкие орехи - 30-50 г.

Готовим тесто

Муку разделить на 2 части. Одну половину смешать с разрыхлителем. Сливочное масло растопить и перелить в большую чистую миску.

Добавить сахар, сметану, ванилин и хорошо перемешать.

Постепенно добавляя муку, замесить тесто (сначала ввести муку с разрыхлителем, а затем понемногу добавлять оставшуюся муку).

Тесто скатать в шар и убрать в морозильник на ~30-40 минут. Чтобы быстрее тесто застыло, можно распределить его на плоской поверхности.

Охлажденное тесто натереть на терке. Я отламываю от застывшего теста кусочки и растираю его на крупной терке. Здесь необходима осторожность, берегите пальцы и не переусердствуйте.

Тертое на терке тесто выложить на противень (смазывать маслом не нужно, ну если только чуть-чуть).

Выпекать при температуре ~180°C ~25-30 минут до зарумянивания.

Готовое песочное тесто немного охладить и измельчить (можно при помощи толкушки).

Готовим крем

Размягченное сливочное масло взбить при помощи миксера до пышности (~1-3 минуты). Постепенно, по 1 столовой ложке, ввести вареную сгущенку.

Хорошо взбить крем до однородной массы.

В измельченный корж небольшими порциями ввести крем, добавить рубленые грецкие орехи и хорошо перемешать.

Украшаем

Выложить на блюдо или на широкую тарелку в виде горки. Сверху торт посыпать сухим маком и тертым шоколадом.

Поставить в холодильник для пропитки на несколько часов (лучше на ночь).