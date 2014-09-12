Настоящий домашний муравейник
Совсем недавно я узнала волшебный рецепт настоящего домашнего муравейника. Муж мой, который не любит домашнюю выпечку и уж точно на дух не переносит домашние сладости (счастливая я женщина), слопал этот торт за секунду. Надо ли говорить, что и ребенок был просто в восторге. Самое главное, что торт этот готовится очень быстро, что очень важно для такой лентяйки как я!
Спасибо за рецепт моей подруге Люде Пахомовой (да не обвинят меня в плагиате), с ее разрешения предъявлю Вашему вниманию этот чудо-рецепт, бережно хранимый ею многие годы.
В приготовлении этого торта главное - выдержать пропорции.
Тесто
- сливочное масло - 200 г,
- сахар - 3 столовых ложки,
- сметана - 3 столовых ложки,
- разрыхлитель - 1,5-2 чайных ложки,
- мука - 4 стакана,
- ванилин - на кончике ножа (при желании),
- соль на кончике ножа.
Масляный крем
- сливочное масло – 150-200 г,
- вареная сгущенка (лучше сваренная в домашних условиях) - 1 банка (400 г).
Украшение
- тертый шоколад,
- мак (при желании),
- грецкие орехи - 30-50 г.
Готовим тесто
Муку разделить на 2 части. Одну половину смешать с разрыхлителем. Сливочное масло растопить и перелить в большую чистую миску.
Добавить сахар, сметану, ванилин и хорошо перемешать.
Постепенно добавляя муку, замесить тесто (сначала ввести муку с разрыхлителем, а затем понемногу добавлять оставшуюся муку).
Тесто скатать в шар и убрать в морозильник на ~30-40 минут. Чтобы быстрее тесто застыло, можно распределить его на плоской поверхности.
Охлажденное тесто натереть на терке. Я отламываю от застывшего теста кусочки и растираю его на крупной терке. Здесь необходима осторожность, берегите пальцы и не переусердствуйте.
Тертое на терке тесто выложить на противень (смазывать маслом не нужно, ну если только чуть-чуть).
Выпекать при температуре ~180°C ~25-30 минут до зарумянивания.
Готовое песочное тесто немного охладить и измельчить (можно при помощи толкушки).
Готовим крем
Размягченное сливочное масло взбить при помощи миксера до пышности (~1-3 минуты). Постепенно, по 1 столовой ложке, ввести вареную сгущенку.
Хорошо взбить крем до однородной массы.
В измельченный корж небольшими порциями ввести крем, добавить рубленые грецкие орехи и хорошо перемешать.
Украшаем
Выложить на блюдо или на широкую тарелку в виде горки. Сверху торт посыпать сухим маком и тертым шоколадом.
Поставить в холодильник для пропитки на несколько часов (лучше на ночь).