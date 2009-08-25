Персиковый торт «От всего сердца»

Что пожелать милой подруге на день рождения? Быть всегда как персик в шоколаде, купаться в сливках и быть очень нежной... Именно такой подарок подруге я и смастерила.

Бисквит обычно пеку сама, но тут не было времени-предлагаю рецепт из покупных бисквитов (очень вкусно получилось! Букв много, но делать не сложно!)

Состав

Бисквитные коржи - 3 шт

Персики консервированные - 1 банка

Йогурт - 1 баночка

Сливки для взбивания - 0,5 л-0,6 л (жирностью 27% и выше)

Горький шоколад (без наполнителей) - 5 долек

Орехи грецкие - 50г

Желе в пакетиках (экспресс) - 1 шт

Ягоды для украшения - 2 горсти

Калька или пергамент

Приготовление

Заготовки

Шоколад малко покрошить, положить в мешочек и опустить в горячую воду (под кран или в чайник). Пока шоколад растапливается, нарисовать на кальке сердечки фломастером или ручкой. Шоколад вынуть из воды, отрезать маленький кончик пакетика. Кальку с сердечками перевернуть на изнаночную сторону, чтобы рисовать не по чернилам. Аккуратно выдавить щоколад по контуру сердечек. Можно написать имя имененника, да все, что угодно. Оставить кальку при комнатной темперутуре для застывания шоколада. При какой температуре шоколад затвердеет, при такой потом и растает.

Желе развести в воде. Я брала воды чуть меньше, чем положено по рецепту. Желе брала с быстрорастворимым желатином! Нилить немного желе в тарелочку и поставить в холод.

Вырезать из бисквита самый верхний корж, предварительно разметив "на глаз" все остальные коржи. На заготовку аккуратно укладываем персики, порезанные тоненько. Когда желатин немного схватится до такого состояния, что можно брать ложкой, выложить его на корж с персиками и убрать в холод. Лучше класть немного желе, при необходимости добавить еще, после застывания.

Когда заготовки готовы, можно приступать к изготовлению торта.

!!! Рекомендую края каждого слоя пропитывать меньше, чем середину, орехи и персики лучше не класть на самый край, т.к. потом сливками будет тяжело перекрыть.

Бисквит используем максимально. У меня из 3х коржей получились 1 нижинй слой, 1 слой поменьше, 2 средних слоя, 2 маленьких слоя (один из них - с желе). При этом, по одному маленькому и среднему слою состояли из половинок, я их вырезала из остатков бисквита.

1 корж укладываем на терелку. Все открытые части тарелки закрываем бумагой или пищевой пленкой, чтобы не пачкать.

Укладываем мелко нарезанные персики (можно резать крупно, на любителя). Т.к. корж однослойный, я его "поднимала". Для этого остатки бисквита превратила в крошку, соединила с жидкими сливками и покрыла этой массой персики.

2 корж укладываем на 1-ый. Пропитываем йогуртом. Этот корж тоже однослойный, поэтому я приподняла его орехами.

3 корж двойной. Нижний ярус состоит из 2-х половинок. Пропитываем персиками, сверху-сливки. Кладем верхний ярус (цельный корж), пропитываем йогуртом, можно полить растопленным шоколадом, из пакетика (только немного, шоколад еще нужен будет).

4 корж тоже двойной. Нижний ярус состоит из половинок. Его покрываем сиропом от персиков и сливками, можно покрыть массой от 1-го коржа (бисквитная крошка и сливки). Второй ярус - это слой с персиками и желе. Аккуратно переложить с тарелочки на торт. Тут поможет широкая лопаточка, т.к. корж очень нежный, может поломаться!!!

Оформление

Сливки достать из холодильника и взбить миксером до плотной консистенции. Начиная с верхнего яруса, аккуратно покрываем бока и открытые места коржей сливками. Выравниваем. Если сливки останутся, можно покрыть торт повторно, предварительно охладив его около часа в холодильнике. Когда начнете повторно покрывать сливками самый низ торта, нужно убрать бумагу с тарелки. Если низ немного деформируется - его сливками подредактируйте. Вообще не переживайте, если что-то ломается или размазывается-это всегда можно "прикрыть" сливками, посыпками, декором.

Когда вся черновая работа проделана, можно приступать к декору. Вы можете выбрать свой вариант украшения, я опишу свой.

Лист с застывшими шоколадными сердечками положите в холодильник для окончательного затвердевания.

По каждому слою сделан кант из растопленного шоколада. Слои украшены свежей малиной. У меня время было достаточно, поэтому я сердечки разместила на торте через 3 часа после приготовления. Для этого проводила аккуратно по контуру сердечка с обратной стороны - вуаля! сердечко готово, можно устанавливать на торт. Точно так же установила шоколадное имя именинницы, погрузив его в сливки. Торту необходимо постоять в холоде.

Получилось необыкновенно нежно и очень вкусно!!!

На изготовление торта ушло время сон-часа ребенка, + вечером оформила и все. Приятного аппетита