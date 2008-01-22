Торт «Птичье молоко»

Посреди рабочей недели мозг начал посылать организму сигналы бедствия о глюкозной недостаточности. В организме наблюдался явный недостаток углеводов, который нужно было срочно пополнить… С этой целью был вызван консультант по грудному вскармливанию у птиц госпожа Белка с Бетельгейзе, которая презентовала широкой общественности торт с поэтическим названием «Птичье молоко».

Вы вообще когда-нибудь задумывались об этимологии этого словосочетания? Откуда у птиц собственно говоря молоко? И как оно выглядит? Ведь у птиц нет груди в традиционном понимании этого слова. Ну не знаем как там насчет груди, бобруйским орнитологам ясно совершенно одно – понятие «птичье молоко» имеет право на существование.

Создание сего шедевра подразумевает несколько составляющих:

ТЕСТО

яйцо куриное – 4 шт.

мука пшеничная «высший сорт» - 1 ст.

сахар-песок – 1 ст.

ванилин

сода

КРЕМ

желатин – 40 гр

молоко коровье – 1 ст.

сливочное масло – 300 гр

яйцо куриное – 10 шт.

сахар-песок – 2 ст.

мука пшеничная «высший сорт» - 1 ст.л.

ГЛАЗУРЬ

какао – 5 ст.л.

молоко – 3 ст.л.

сахар-песок – ½ стакана

масло сливочное – 50 гр

Для начала выпекаем банальный бисквитный корж. Для чего смешиваем все ингредиенты в кухонном комбайне до получения однородной массы.

После чего выкладываем тесто и аккуратно выравниваем на противне тонким слоем. Выпекаем 7-10 минут при температуре 180 С. Готовый корж остужаем и разрезаем на 2 равные части.

Основные силы нам понадобятся при приготовлении крема. Ибо крем в этом шедевре выпечки суть основной компонент. Для этого желатин разводим в 150 мл теплой воды и оставляем на 30 минут.

Яичные желтки активно растираем со стаканом сахара до получения легкой пенки нежного одуванчикового цвета. Затем добавляем молоко, одну столовую ложку муки, все тщательно перемешиваем и ставим на водяную баню.

Поздравив полученную взвесь с легким паром, добавляем в нее 300 грамм сливочного масла, растертого с ванилином. Усердно взбиваем все венчиком.

Тем временем, наши маленькие помощники тщательно взбивают 10 белков с одним стаканом сахара до получения пышной плотной белой шапки. Полученный желатин подвергаем термической обработке и процеживаем. В белковую массу быстро вливаем полученный желатин и тщательнейшим образом перемешиваем.

Финальным этапом соединяем желтковый крем и белковую массу с желатином. Выставляем на холод для дальнейшего загустевания.

Далее выкладываем полученное суфле на первый корж и сверху прикрываем вторым коржом.

Поливаем сверху глазурью и снова выставляем на холод.

N.B. Глазурь можно приготовить гораздо более легким способом – тупо растопив шоколадку на водяной бане и смешав полученную массу со сливочным маслом!

Ждем, когда в гости начинают слетаться голодные птенцы, и кормим их «Птичьим молоком».

Приятного аппетита! Берегите наших маленьких пернатых друзей!