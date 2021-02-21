Торт без выпечки «Капучино»

Торт настолько вкусный и так быстро готовится (около 20 минут), что на нашем столе он появляется каждые 10 дней. По вкусу напоминает суфле или нежирный чизкейк. Нежный, легкий и ароматный.

Понадобится: 5 пакетиков кофе Капучино и 1 стакан кипятка (или 150 мл свежесваренного кофе и 50 мл молока) 20 г быстрорастворимого желатина 600 г сметаны (15-20% жирности) 80-100 сахарной пудры или сахара 1 пачка печенья для основы (примерно 200 г)

1. В чашку высыпьте 5 пакетиков растворимого кофе и добавьте стакан кипятка. Хорошо размешайте и оставьте остывать примерно до 70 градусов. Это займет около 15 минут. (Если предпочитаете натуральный кофе, то сварите 150 мл крепкого кофе, добавьте туда 50 мл холодного молока)

2. Пока кофе остывает, в миске смешиваем сметану и сахарную пудру (можно использовать обычный сахар, но он дольше растворяется).



3. В остывший кофе добавляем желатин. Высыпаем его медленно, непрерывно помешивая до полного растворения.

4. Вводим постепенно кофейную смесь в сметану и перемешиваем венчиком или миксером. Должна получиться ароматная светло-кофейная масса.

5. Форму для торта можно смазать растительным маслом или, как вариант, выстелить пищевой пленкой (в этом случае растительное масло не понадобится).

6. Выливаем кофейную массу в форму.

7. Сверху укладываем печенье. Подойдет любое. Можно использовать и мягкие вафли, с ними еще вкуснее. Если печенья нет, то у вас получится просто суфле.

8. Отправляем торт в холодильник застывать. Торт будет готов примерно через 3-5 часов.

9. Далее застывший торт извлекаем из формы – накрываем торт блюдом по размеру торта и переворачиваем. Сверху торт можно полить шоколадом, посыпать орешками, кокосовой стружкой и т.д.



