Сегодня у меня торт-безе с апельсиновым кремом, любимый торт Апельсинки, изготовлен по её личной просьбе . Попробуйте, может, он станет и вашим любимым тортом!

Воздушный и нежный, он выглядит так по-весеннему и, безусловно, займет достойное место на праздничном столе. Приготовление такого торта потребует времени. Правда, можно разбить его на несколько этапов: за несколько дней до торжества сделать коржи-безе, а накануне приготовить основу для крема. А результат, мне кажется, стоит затраченных усилий!

Из указанного количества продуктов получается внушительного размера высокий торт для большой компании, я делаю его обычно к праздничному столу. Вы можете сократить количество продуктов на треть и испечь торт из двух коржей.

Несмотря на длинное описание, готовить такой торт не так уж сложно, особенно, если приготовление безе для вас не проблема. Ну, а если вы еще не успели набить на этом руку – внимательно читайте инструкцию, и пробуйте ! У вас обязательно получится, и, возможно, вы даже удивитесь, как это просто .

Торт безе с апельсиновым кремом

Понадобится:

Яйца – 9 шт. (только белки);

Сок лимона – ок. 1/2 ч. л.;

Сахар мелкий – три порции по 150 мл. каждая, отмеряю мерным стаканом;

Крахмал – 3 ст.л.;

Крем:

Желтки – 6 шт.;

Апельсин – 1 шт.;

Сахар – 2/3 ст.;

Молоко – 2/3 стакана;

Масло сливочное – 400 гр.;

Апельсиновый ликер, бренди или коньяк для ароматизации крема (не обязательно).

· Коржи можно приготовить заранее, за несколько дней, например, и хранить их хорошо завернутыми, в сухом месте. Во влажном воздухе коржи отмокнут, станут липкими и перестанут хрустеть.

· Напомню общие правила взбивания белков .

Посуда для взбивания и венчик должны быть хорошо обезжирены – нужно вымыть горячей водой с моющим средством, содой, и/или протереть долькой лимона. Яйца, само собой, нужно разделить на белки и желтки. Я делю их над небольшой посудиной, по одному, и каждый отделенный белок переливаю в миску для взбивания, и только потом разбиваю следующее яйцо – это для того, чтоб один случайно раздавленный желток не испортил все остальные белки. Белки, вопреки распространенному мнению, можно взбивать и теплыми – они прекрасно взбиваются, и пена будет пышнее, и устойчивее - разве что времени взбивание займет немного больше.

· Начните взбивать на малой скорости, добавив к белками несколько капель сока лимона. Когда белки помутнеют и начнут пениться, увеличьте скорость и взбивайте до плотной пены – теперь можно добавлять сахар. Я увеличиваю скорость до максимальной, и всыпаю его о-о-очень медленно, тоненькой струйкой, не прекращая взбивать.

· Когда сахар весь растворится, а белковая пена станет плотной, устойчивой – готово. Как проверить, устойчивая пена или нет? Поднимите венчик – за ним потянутся языки пены с острыми хвостиками-пиками, если они «твердые», то есть торчат вверх, не загибаясь и не опадая, значит, взбили достаточно.

· Коржи.

Для торта понадобится три коржа, поэтому взбиваю белки и выпекаю в три приема. Для каждого коржа нужно 3 белка, 150 мл. мелкого сахара, и 1 ст.л. крахмала. Взбиваю до устойчивых пиков и выключаю миксер – крахмал подмешать нужно вручную. Просеиваю его на белки, и размешиваю аккуратно, лопаточкой, «складывающими» движениями сверху вниз.

· На бумаге для выпечки нарисуйте круг – я обвожу большую тарелку, и выложите белковую массу, разравнивая поверхность. При выпечке корж немного увеличится в размере, поднимется.

Выпекать-сушить надо в заранее разогретой духовке: первые 15-20 минут при 140-150 гр., затем температуру снизить до 100 градусов, и сушить еще часа два. Время выпечки (сушки) может меняться, я проверяю готовность легким постукиванием-похлопыванием, готовый корж сухой, твердый, звонкий и легкий.

· Крем.

Для крема сначала варится заварная молочно-желтковая основа, её тоже можно приготовить заранее, накануне, и хранить в холодильнике плотно закрытой. А когда соберетесь делать крем – достаньте эту смесь заранее, чтоб согрелась до комнатной температуры.

· С апельсина надо снять мелкой теркой цедру и выжать сок, из одного апельсина получается около половины стакана сока, или чуть меньше. Для приготовления заварной основы разотрите сахар, желтки и цедру, добавьте сок и размешайте до растворения сахара. Вскипятите молоко и постепенно, тонкой струйкой вливайте, размешивая, чтобы смесь равномерно заварилась. (как правило, никаких комков не бывает, ничего не сворачивается.)

Поставьте на слабый огонь и доведите до кипения, хорошо мешая, несколько минут поварите до загустения. Это быстро, на весь процесс нужно минут пять. Остудите получившийся заварной крем до комнатной температуры.

· Масло, конечно, тоже нужно достать заранее и дать ему согреться и размягчиться, в идеале масло и заварная основа должны быть одной температуры. Мягкое масло взбиваю миксером, постепенно добавляю заварной крем, понемногу, большой ложкой. Как только одна порция хорошо вмешается, кладу следующую. В результате получится пышный нежный крем.

· Осталось только прослоить коржи этим кремом, и поставить в холодильник на несколько часов. Резать удобно ножом-пилкой, ибо торт немного крошится. Но на вкусе это никак не отражается.