Шоколадно-кокосовый торт без выпечки

Достаточно калорийный, но в тоже время воздушный тортик, который с удовольствием попробуют и малыши, и мамы.

Ингредиенты:

Семечки подсолнечника очищенные 100 гр.,

изюм кишмиш 100 гр.,

кокосовое молоко 400 мл,

молоко 200 мл.,

бананы 2 шт,

какао-порошок 2 ст.л.,

2 ст.л., агар-агар 1 пак.(10 гр.),

1 пак.(10 гр.), сахар ванильный 1 пак.,

горький шоколад 90 гр.,

сливки 10% 50 мл.,

кокосовая стружка.

В этом рецепте я заменил ореховую смесь на семена подсолнечника, чтобы понизить жирность и гликемический индекс.

* Форма для торта, фольга. Оборудование: мясорубка, блендер.

* Выход 1 кг. Стоимость продуктов — приблизительно 300 руб.

* Время приготовления 30 минут.

* Можно сделать порционно.

* Калорийность на 100 гр. — 208 ккал, белки — 4,18, жиры — 14,9, углеводы — 14,5

1. Измельчаем семечки и изюм в мясорубке.

2. В блендере смешиваем ванильный сахар, кокосовое и простое молоко, бананы, какао-порошок и агар-агар .

3. Переливаем смесь в кастрюлю, доводим до кипения и кипятим на медленном огне 5 минут, постоянно помешивая.

4. Форму для торта снизу укрываем фольгой, делаем тонко раскатанный слой перемолотых изюма и семечек и выливаем немного остывшую основу торта. Убираем в холодильник, хотя желе на основе агар-агара застывает и при комнатной температуре.

5. Когда торт застыл, аккуратно снимаем фольгу и выкладываем на блюдо слоем семечек и изюма наверх.

6. На водяной бане разогреваем шоколад с добавлением сливок для украшения, наносим шоколад сверху, посыпаем кокосовой стружкой.

Высокое содержание клетчатки (грубых волокон) в агар-агаре вызывает чувство насыщения и заполнения желудка. Это позволяет уменьшить количество потребляемой пищи и при этом не страдать от голода. Кроме этого, гель, который образуется в желудке при растворении агар-агара , втягивает часть углеводов и жиров из еды, снижает количество калорий и уровень холестерина, выравнивает уровень глюкозы.

Часто агар-агар используется в диетах, для тех, кто стремится сбросить вес.

Приятного аппетита!