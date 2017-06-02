Шоколадно-кокосовый торт без выпечки
Достаточно калорийный, но в тоже время воздушный тортик, который с удовольствием попробуют и малыши, и мамы.
Ингредиенты:
- Семечки подсолнечника очищенные 100 гр.,
- изюм кишмиш 100 гр.,
- кокосовое молоко 400 мл,
- молоко 200 мл.,
- бананы 2 шт,
какао-порошок2 ст.л., агар-агар1 пак.(10 гр.),
- сахар ванильный 1 пак.,
- горький шоколад 90 гр.,
- сливки 10% 50 мл.,
- кокосовая стружка.
В этом рецепте я заменил ореховую смесь на семена подсолнечника, чтобы понизить жирность и гликемический индекс.
* Форма для торта, фольга. Оборудование: мясорубка, блендер.
* Выход 1 кг. Стоимость продуктов — приблизительно 300 руб.
* Время приготовления 30 минут.
* Можно сделать порционно.
* Калорийность на 100 гр. — 208 ккал, белки — 4,18, жиры — 14,9, углеводы — 14,5
1. Измельчаем семечки и изюм в мясорубке.
2. В блендере смешиваем ванильный сахар, кокосовое и простое молоко, бананы,
3. Переливаем смесь в кастрюлю, доводим до кипения и кипятим на медленном огне 5 минут, постоянно помешивая.
4. Форму для торта снизу укрываем фольгой, делаем тонко раскатанный слой перемолотых изюма и семечек и выливаем немного остывшую основу торта. Убираем в холодильник, хотя желе на основе
5. Когда торт застыл, аккуратно снимаем фольгу и выкладываем на блюдо слоем семечек и изюма наверх.
6. На водяной бане разогреваем шоколад с добавлением сливок для украшения, наносим шоколад сверху, посыпаем кокосовой стружкой.
Высокое содержание клетчатки (грубых волокон) в агар-агаре вызывает чувство насыщения и заполнения желудка. Это позволяет уменьшить количество потребляемой пищи и при этом не страдать от голода. Кроме этого, гель, который образуется в желудке при растворении
Приятного аппетита!