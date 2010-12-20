Раз - рука, два - рука -

Лепим мы снеговика!

Три - четыре, три - четыре,

Нарисуем рот пошире!

Пять - найдем морковь для носа,

Угольки найдем для глаз.

Шесть - наденем шляпу косо.

Пусть смеется он у нас.

Семь и восемь, семь и восемь,

Мы сплясать его попросим.

Девять - десять - снеговик

Через голову - кувырк!!!

Ну и цирк!

Новый год на носу, а дома на праздник нет и намека. Утром отвела сынулю в садик, а там группа, как сказка! Поставили елку, расписали окна, украсили группу красиво. Дети были в восторге! Пришла домой и решила, что дома надо тоже сюрпризик сделать. Сынуля любит вкусняшки, поэтому мысли мои двинулись в сторону сладкого. Предлагаю и вам попробовать этот рецепт для малышей и детишек любого возраста.

Торт "Снеговик"

Вариаций на данную тему, думаю, немало, но решила делать простой вариант из самых доступных продуктов. Самое главное, что можно смело угощать малыша вкусным, полезным и красивым тортиком в новый год!

Для бисквита: 3 яйца, 75г муки, 75г сахара, 0,5ч.л. ванильного сахара, 1/3ч.л. разрыхлителя.

Для начинки: 1 пачка творога (5%-9%жирности), йогурт 1-2 баночки, 1стакан кокосовой стружки (мелкой), фрукты по желанию.

Еще: 3-4 зубочистки, 1 долька шоколадки, мармеладка для носика (можно заменить морковкой, мастикой, хоть чем).

Времени понадобится мало, можно делать с малышом вместе.

Выпекаем бисквит. Для этого белки взбить в крепкую пену, добавить сахар, взбить. Пена должна быть упругой и прочной, не двигаться. Отдельно взбить желтки с ванильным сахаром и разрыхлителем. Кто-то печет бисквит без разрыхлителя, но я всегда так пеку.

Соединить ложкой белки и желтки, перемешать аккуратно. Просеянную муку перемешать с яично-сахарной массой. Перемешивайте не спеша. Выкладываем бисквит в форму (в данном случае, я брала 18см). Рекомендую на дно формы постелить пергамент. Выпекать при 170 градусах минут 20. Бисквит пусть остывает.

Что касается начинки, то варианты не ограничиваются творогом и йогуртом. Этот вариант без красителей, стабилизаторов и всякого другого. Это можно даже малышкам спокойно кушать. В крем можно добавить кусочки фруктов. Творог можно заменить сгущенкой, орешками. Можно сделать сметанный крем, что тоже будет вкусно!

Готовим творожную массу. Творог и йогурт поместить в миску, взбить миксером до однородности. Если масса очень густая, можно сметаны добавить, мне не понадобилось. Если добавляете фрукты, то их можно измельчить блендером до состояния пюре или мелко нарезать. С бисквита срезать верхнюю корочку, остальное порезать на квадратики. Добавить в творог, перемешать ложкой. Много бисквита класть сразу не нужно, смотрите по консистенции. Я вообще бисквит перемешала с творогом миксером, получилась однородная масса.

Из полученного "теста" формируем шарики: 1 большой, 1 поменьше и 2 маленьких. Шарики будут мягкие и липкие. Обваляйте их в кокосовой стружке, щедро посыпайте со всех сторон. Когда снежные комочки готовы, их нужно поставить в холодильник на 30 минут. Бисквит пропитается, шарики будут держать форму.

Квадратик шоколадки растопите на водяной бане или в конвертике на батарее. Рисуем шоколадом метелочку на пергаменте. Кладем в холодильник на 10 минут.

Тарелочку, подносик или верх торта засыпаем кокосовой стружкой, делайте сугробики, бугорки. Достаем наши шарики из холодильника. На тарелку устанавливаем большой комочек, в центр ставим 1-2 зубочистки.

Сверху усаживаем комочек среднего размера. Ставим по 1 зубочистке справа и слева, для ручек. На них насаживаем маленькие комочки. В одном из маленьких комочков делаем тонким ножом вертикальный разрез, вставляем в него метелку из шоколада. Дальше дело фантазии.

Носик я сделала из кусочка оранжевого мармелада. Глазки и пуговки-шоколадные капельки. Ведро сделала из пироженки. Можно ведро соорудить из конфетки, тортинки, из мастики и др. Ротик нарисовала сахарным карандашом.

Вуаля! Снеговик вполне экологически чистый, полностью съедобный! Вкусный!

Рядом очень хорошо будут смотреться конфетки Рафаелло, они придадут еще больше зимней атмосферы. Приятного аппетита!

P.S. так же можно оформить и пюре для детишек. Приятного всем праздника!