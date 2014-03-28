«Степка-растрепка» - единственный торт, который пекла моя бабушка, на каждый праздник, а иногда и просто так. Я старалась быть поближе, особенно на этапе выпечки и сборки – вдруг перепадет бракованный корж или сладкие крошки-обрезки, или ложечка вареной сгущенки. Сейчас торт делаю я, а караулят рядом мои девчонки… прошли годы, а «Степка-растрепка» все так же всем нравится. Предлагаю свой вариант рецепта, может быть, и вам он пригодится!

Коржи в этом торте – из рубленого теста, его еще называют «рубленое слоеное», для приготовления такого теста мука и масло рубятся вместе до мелкой крошки, крупки. Может быть, звучит сложно, а на деле все вполне по силам любой хозяйке. Стоит попробовать, ведь торт получается нежным, слоеным, хрупким.

Я промазываю торт просто вареной сгущенкой, мне нравится чуть суховатое, рассыпчатое тесто, это вкус из детства. А можно сделать крем: взбить-размешать банку сгущенки и 100-150 гр. хорошего сливочного масла, добавив для ароматизации и тонкого вкуса 50 гр. коньяка.

Торт «Степка-растрепка»

Понадобится: Мука – 0,5 кг. (прим. 3 полных стакана 250 мл.); Масло сливочное – 300 гр.; Сметана (или холодная вода + 1 ч.л. сока лимона) – 200 гр.; Соль – на кончике чайной ложки; Вареная сгущенка – 2 банки.

* Вареная сгущенка понадобится для промазывания торта, и можно купить сразу вареную. Я покупаю обычную и варю сама, мне кажется, что так вкуснее. Ничего сложного – в большой кастрюле при слабом кипении 1,5 – 2 часа, главное - следить, чтоб не выкипела вода и подливать, если надо. Стараюсь покупать «Алексеевскую», или хотя бы гостовскую и без растительных добавок, сгущенка с добавками может не свариться, останется жидкой.

* Для теста все продукты нужно хорошо охладить (да, и муку тоже). В муку добавить соль. Масло нарезать маленькими кубиками.

* Муку с маслом нужно порубить до образования рассыпчатой крупки. Я высыпаю на стол (большую доску, подложку) всю муку, сверху кубики холодного масла и большим ножом быстро рублю, сверху вниз, подгребая муку с боков и перемешивая, до получения крупной рассыпчатой крошки. Это быстро и несложно.

Варианты: Если есть комбайн с большим ножом, используйте его (в импульсном режиме, так как нужна крупная крошка). Можно замороженное масло натереть на крупной терке в муку и перемешать вилкой, чтоб мука покрыла все кусочки масла.

* Масляную крошку пересыпаю в миску для замешивания, добавляю холодную сметану или воду. Со сметаной коржи будут более хрупкими, рассыпчатыми, с водой более слоистые и хрустящие. Перемешиваю быстро, сначала вилкой, потом руками – месить до однородности не нужно, только чтоб собралось в шар. Можно добавить пару ложек воды, если тесто очень рассыпается.

* Делю на 8 частей, каждую скатываю в шарик и отправляю миску в холодильник (не в морозилку) на пару часов – отдыхать.

* Разогрейте духовку до 200-220 градусов. Раскатайте каждый шарик в тонкий пласт, края можно не подрезать, а выровнять их потом, при сборке торта. Наколите тесто вилкой, чтоб не сильно вздувалось, и выпекайте 7-9 минут, до зарумянивания.

* Остужаю коржи, смазываю тонким слоем вареной сгущенки, складываю стопочкой. Пару ложек сгущенки оставляю для верха, сразу верхний корж не мажу. Кладу его перевернутым (дно ровнее), сверху надо положить доску (плоскую тарелку) и небольшой груз. В таком виде оставляю на ночь, пропитаться, торт будет вкуснее и легче разрежется.

* Утром края торта обрезаю ножом, к большой аккуратности можно не стремиться («растрепка» же!), мажу оставшейся сгущенкой верх торта и посыпаю крошками-обрезками с боков.

* Описание получилось длинное, но в целом приготовление простое. Нежный рассыпчатый торт, просто тает во рту, обязательно попробуйте!

Приятного аппетита!