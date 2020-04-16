Шоколадный торт из печенья без выпечки. Готовим вместе с детьми!

Чем занять ребенка на время самоизоляии? Можно покулинарить! Мы с дочерью решили приготовить вкусные десерты. Примерно такие торты я делала в своем детстве. Как раз дома скопились запасы печенья, которое с чаем есть скучно. Предлагаю простые рецепты из печенья, не требующие выпечки. Десерты из минимума ингредиентов, которые найдутся в вашем холодильнике. В следующем материале я расскажу, как приготовить еще один десерт из печенья - Чизкейк без выпечки.

Шоколадный торт из печенья без выпечки

Понадобится Какао – 3 ст.л. Сахар - 1 стакан. Манка - 6 ст.л. Молоко – 4 стакана Масло сливочное – 100 гр. Печенье - 600 гр. (2 упаковки как на фото)

Приготовление:

Смешать все сухие ингредиенты: какао, сахар и манку.

Добавить к получившейся массе постепенно все 800 мл молока. Тщательно перемешать.

Варить крем на среднем огне, постоянно помешивая. Как только масса станет горячей, убавить огонь до минимального и продолжать размешивать.

После закипания варить еще 2 минуты.

Остудить крем до теплого состояния и добавить сливочное масло. Накрыть пленкой и остудить массу.

Форму смазать растительным маслом и положить внутрь пищевую пленку. Масло не даст пленке прилипнуть и готовый торт можно будет потом легко извлечь из формы.

Начинаем собирать торт. Выложить на дно формы первый слой крема толщиной примерно 1 см.

Далее выкладываем слой печенья, заполняя все пустоты. Дети прекрасно справятся с этим заданием.

Чередеум крем и печенье. У нас получилось 5 слоев печенья. Последний слой должен быть из печенья, так как это основа торта!

Готовый торт убираем в холодильник на 6-8 часов.

Торт готов - вынимаем его осторожно из формы на предварительно подтовленное блюдо. Переверните форму и тихонько тяните за края пленки. Торт легко извлекается из формы.

Нам очень понравился десерт - мягкий, нежный, легко режется и манка вообще не чувствуется. Дети точно оценят по достоинству.

Кусочки торта дочь украсила разными посыпками.

Есть еще на сайте интересные и вкусные рецепты тортов без выпечки: