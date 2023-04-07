Рецепт торта «Молочная девочка» придумали немецкие хозяйки из самых простых ингредиентов, а название родилось благодаря популярной марке сгущенного молока, которое использовали для приготовления бисквита и крема. В классическом рецепте «Молочной девочки» для бисквита берут яйца, муку и сгущенное молоко. Нужны продукты самого высокого качества - натуральная сгущенка, ведь она - основа десерта, хорошие сливки и творожный сыр для крема.

Коржи торта универсальны, крем можно сделать любой - в классическом рецепте это творожный крем, но можно сделать и сметанный, и белковый и заварной. Рецепт вкусного заварного крема можно посмотреть здесь.

Торт «Молочная девочка»

Ингредиенты:

Коржи:

- мука 180 г;

- разрыхлитель 10 г;

- яйцо 120 г (2 шт. или 3, если мелкие);

- сгущенка 380 г; Сливочный крем:

- сливки 33% 340 г;

- сгущенка 120 г; Крем для выравнивания:

- творожный сыр 300 г;

- сливки 33% 60 г;

- сахарная пудра 60 г.

Приготовление:

На приготовление понадобится время - торту нужно постоять для пропитки не менее 8 часов!

Приступая к изготовлению торта, уберите все ингредиенты и миску для приготовления крема в холодильник, пусть пока остывают.

1. Начнем с коржей. Ставим разогреваться духовку до 170⁰. На пергаменте делаем трафарет диаметром 16-18 см.

Яйца со сгущенкой взбиваем до однородности, просеиваем муку и разрыхлитель, хорошо перемешиваем.

2. Пергамент с трафаретом кладем под тефлоновый коврик или используйте силиконизированный пергамент. Прямо на пергаменте не выпекайте, может хорошенько прилипнуть. По трафарету выкладываем тесто, достаточно 1,5-2 ложки, аккуратно выравниваем по кругу и ставим выпекаться на 5-7 минут. Технология похожа на выпечку коржей для медовика - они тонкие, пекутся быстро, должны остаться эластичными, не засохнуть, и их нужно сразу снимать с подложки. Как только коржи подзолотятся, вытаскивайте. Из этого количества теста получается 10-12 коржей.

3. Когда все коржи готовы, оставьте их остывать, приступаем к изготовлению крема. В миске взбиваем холодные сливки до плотного состояния, пусть венчик уже оставляет за собой явный след, но сливки еще без пиков. На этом этапе добавляем сгущённое молоко и взбиваем до более плотного состояния, крем не должен падать с венчика.

4. Используем крем сразу после взбивания, иначе он растает. На плоскую большую тарелку выкладываем ложку крема и немного распределяем, выкладываем сверху корж, и, далее, по порядку, крем, корж, крем, корж.

Не жалейте крема - коржи его отлично впитывают, поэтому, если будет мало, прослойки между коржами совсем не останется!

Если любите, сделайте ягодную прослойку поверх каждого слоя крема. Или возьмите джем с легкой кислинкой.

5. Смазываем последний корж кремом, оборачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на 8 часов.

6. Перед тем, как достать торт из холодильника, сделайте крем для покрытия. Все холодные ингредиенты взбиваем миксером до однородности. Еще раз промешиваем лопаткой, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Достаем торт и наносим тонкий слой крема по всему периметру. Убираем нашу молочную девочку в холодильник еще на полчаса.

Это нужно для того, чтобы сливочный крем и кремчиз подружились, и торт не потек. Через полчаса достаем торт и выравниваем хорошим слоем крема со всех сторон. Сверху натрите белый шоколад или выложите свежие ягоды.

Все готово, чтобы крем стабилизировался, можно убрать торт в холодильник еще на полчаса, а можете подавать сразу - всё уже очень вкусно, ароматно и молочно!

Торт получается в меру сладкий, мягкий, очень приятный на вкус - нежно-сливочный.

Приятного аппетита!