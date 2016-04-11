Рецептом «crazy cake», или сумасшедшего кекса, со мной поделился кто-то года три назад, и я про него забыла. А вспомнила в марте, когда выбирала рецепт коржей для постного торта. Простой и бюджетный рецепт, и я попробовала: кекс получился плотный, даже немного тяжеловатый и в меру влажный, сытный, с сильным шоколадным вкусом. Первые два кекса мы съели без начинки. А третий стал тортом.

Я сделала легкий заварной лимонно-банановый крем на кукурузном крахмале, сочетание лимонной свежести с шоколадом мне очень нравится. Можно сделать более плотную начинку-крем из кураги и апельсина из этого рецепта: Постный торт с бананами, курагой и апельсином.

Нам понравилось, пробуйте и вы!

Оригинальный рецепт я немного изменила, уменьшила количество масла и сахара и заменила на разрыхлитель соду и уксус.

Исходный рецепт:

* какао - половина стакана;

* сахар (+ванильный сахар) – 2 стакана;

* сода - 2 чайных ложки;

* соль - 1 чайная ложка;

* 3 стакана муки;

* уксус столовый - 2 столовые ложки;

* растительное масло без запаха - 1 стакан;

* вода - 1,5 стакана.

Торт шоколадный с лимонно-банановым кремом (постный)

Понадобится: Тесто: Мука - 3 стакана; Сахар – 1 и 1/3 стакана; Ванильный сахар – 1 пакетик; Какао – 50 гр.; Соль – 1 чайная ложка; Разрыхлитель – 4 чайных ложки; Масло растительное – 0,5 стакана; Вода – 2 стакана;

Стакан объемом 240 мл. Крем: Бананы – 2 шт.; Лимон – 1-2 шт; Крахмал кукурузный – 30 гр.; Сахар – 3 ст. л. или больше; Вода – ок. 300 мл.;

* Тесто: соедините все сухие компоненты, хорошо смешайте.

Добавьте воду и масло, быстро перемешайте масло и воду, только чтобы все соединилось. Если размешивать долго, поднимается хуже.

* Выпекайте в заранее разогретой духовке, при 180 градусах. По цвету корочки судить о готовности трудно, проверяйте деревянной шпажкой. У меня печется 50-55 минут.

* Остужаю на решетке, накрыв полотенцем. Если сразу не планируете делать торт, можно завернуть в пленку и убрать в прохладное место.

* Получается плотный влажный кекс, с ярким шоколадным вкусом. Первые два раза мы испекли кекс и съели просто так, без начинки.

* Для крема нужно 1-2 лимона, с двумя будет более интенсивный лимонный вкус. Лимоны хорошо вымойте, потому что понадобится цедра (тонкий желтый слой кожуры, в нем находятся эфирные масла, который и придают характерный аромат). Нужна цедра с одного лимона, снимите её мелкой теркой. Со второго лимона тоже можно стереть цедру и сохранить для будущих кексов (смешайте с сахаром и храните в закрытой банке).

* Выжмите сок (из одного или из двух лимонов). Сок долейте водой до объема 300 мл.

* В кастрюлю или ковш положите цедру, сахар, влейте половину воды с лимонным соком. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Если лимоны очень кислые, можно увеличить количество сахара, но помните, что еще и бананы дадут сладость крему.

* В оставшейся воде растворите крахмал. Хорошо размешайте и тонкой струйкой выливайте в кастрюлю, все время перемешивая. Доведите до кипения и варите несколько минут на среднем нагреве. Сначала жидкость станет мутно-белой, потом полупрозрачной и желтой, густой, как кисель.

* Снимите с плиты, немного остудите. Добавьте бананы и взбейте блендером до однородной массы. Накройте пленкой, прижимая её к поверхности крема (так крем не подсохнет и не образуется пленка). Остудите сначала на столе, потом в холодильнике.

* Можно собирать торт. Я подровняла бока у коржа, срезала ножом слой примерно 0,5 см. толщиной и измельчила в крошку для посыпки. Разрезала на три слоя, разделила крем примерно на три части и промазала все слои. Сверху посыпала крошкой. Поставила на пару часов в холодильник пропитаться.

* Получился насыщенный шоколадный торт, плотные шоколадные коржи хорошо оттеняет легкий крем, он прохладный и приятно кисло-сладкий. Можно сделать более плотную начинку-крем из кураги и апельсина из этого рецепта: Постный торт с бананами, курагой и апельсином.

Приятного аппетита!