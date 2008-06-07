Торт на сковородке

К услугам современных хозяек множество бытовой техники. Тортик к чаю? Пожалуйста! Можно печь в духовке, не хочешь в духовке – в микроволновке, или электропечке с конвекцией, да и хлебопечка умеет делать бисквиты и кексы, пароварка вот тоже, пожалуйста. Хочу предложить еще один способ – испечь коржи на сковородке. Ну… альтернатива капризной духовке, например… Скажете, баловство? Наверное . А вот запал в душу рецепт, и я время от времени пеку таким образом тортик.

Плюсы? Очень вкусно, просто, всегда удается, да и довольно быстро.

Торт на сковороде

Понадобится:

Яйца – 4 шт.

Сахар – 1 стакан (2/3 ст. + 1/3 ст. на крем)

Сметана – 400 гр. (200 гр. + 200 гр. на крем)

Масло сливочное или маргарин - 150 граммов

Мука – 2 стакана

Разрыхлитель – 1 пакетик

Для посыпки торта сверху – орешки или шоколадная крошка

/Объем стакана - 240 мл./

1. Яйца с сахаром взбиваем миксером до полного растворения сахара и образования пышной однородной массы, похожей на крем.



2. Добавляем сметану, слегка перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и растопленное масло (или маргарин), перемешиваем до образования вязкого теста, по консистенции похожего на тесто для оладушек. Мешайте недолго, только чтобы перемешалось, но не опало, какой-то особой однородности не требуется. Тесто готово. Печь надо сразу.



3. На разогретую тефлоновую сковородку наливаем тесто – примерно треть, и печем на самом маленьком огне, под крышкой, до готовности. Корж готов, когда сверху тесто «схватится» и станет плотным. Верхушка, разумеется, будет белой, не поджаристой.

4. Можно перевернуть корж при помощи тарелки (чтоб не сломался) и слегка подпечь-подрумянить с другой стороны. Таким же образом испечь еще 2 коржа.



5. Для крема надо сметану взбить с сахаром до пышной пены. Переслоить коржи кремом и дать пропитаться.

6. Верх посыпать тертым шоколадом или орехами. А можно ничем не мазать, вкусно даже без всякого крема.