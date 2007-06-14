Торт «Сладкий замок»

ДЛЯ ТОРТИКА ПОНАДОБИТСЯ:

Печенье 20 штук Творог (сырковая масса) 1 пачка Молоко 200 мл Взбитые сливки 1 пакет (можно купить в «Ароме-Люкс») Сливочное масло 1 пачка Сгущенное молоко 1 банка Шоколадные печененки 6 штук (для дверей и окон) Краска пищевая (несоленая) зеленая, красная Украшения (флажки, шоколадная крошка, посыпка)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Берем печенье и выкладываем из него наш домик так, чтобы получилась форма замка. Можно придумать и выложить свою форму замка.

Достаем готовый творожок, можно взять детский либо творожную пасту, которую продают в магазине, либо купить сырковую массу и приготовить ее самостоятельно, добавив в нее сметану, немного мягкого сливочного масла либо взбитых сливок (смотри далее). Должна получиться нежная по консистенции масса – творожный крем.

Берем и выкладываем на поднос первый слой печенья и обмазываем его творожным кремом.

Затем наливаем в чашку предварительно нагретое до комнатной температуры молоко, макаем очень быстро в него печенинки (чтобы не размокли), выкладываем второй слой тортика.

Второй слой снова обмазываем творожным кремом, потом идет слой печенья, смоченного в теплом молоке и т.д. до получения «заготовки» замка.

Теперь нам остается обмазать нашу «заготовку» взбитыми сливками и приступить к самому увлекательному этапу - украшению тортика.

Берем взбитые сливки и начинаем колдовать над нашим будущим шедевром.

Внимание: Взбитые сливки можно купить в магазине «Арома-Люкс», Первомайская 67. Они продаются в картонных пакетах, как молоко. На 1 стакан сливок добавляем 1 столовую ложку с горкой сахарной пудры и ½ чайной ложки крахмала. Нам необходимо будет взбить миксером 3 стакана сливок.

Обмазываем сливками с помощью ножа наш замок. Стараемся делать делать это аккуратно, первый раз может быть получится не особенно ровно – не отчаивайтесь. Я всегда утешаю себя тем, что это торт, а не настоящая постройка. Можно, чтобы из под крема немного выглядывали печенинки – это придаст пикантности и оригинальности вашему замку.

Смешиваем сгущенное молоко, размягченное сливочное масло миксером – получаем сливочный крем. Затем берем зеленую пищевую краску. Она обычно продается в порошке. Ее нужно взять на кончике ножа и разбавить чайной ложкой кипяченой воды. Хорошенько перемешиваем сливочный крем и краску до образования однородной массы – у нас получился зеленый масляный крем для изображения травки. Если в вашем наборе нет зеленой краски, но есть желтая и синяя – можно разбавить водой эти два цвета и затем смешать, получится зеленый.

Внимание: Пищевую краску можно купить в магазине. В пасху особенно много ее продают в магазинах. Но тут надо внимательно смотреть на этикетку и выбирать обязательно несоленую (без добавления соли), т.к. мы не хотим получить соленый крем.

Набираем на нож крем и начнем тихонечко размазывать его снизу вверх по тортику. Возьмем кальку и свернем из нее кондитерский кулек. Остатки светло-зеленого и темно-зеленого крема мы отправим в кулечек Самый кончик кулечка срезаем ножницами и начинаем рисовать вьюнок, оплетающий наш замок. Получается очень красиво. Можно делать прямые и завитушчатые вьюны, как вам больше нравится.

Следующим этап - украшение вьюнка листочками. Для этого сворачиваем новый конвертик и срезаем его кончик так, чтобы получился треугольный носик, уголочком наружу. Можно сначала потренироваться и выдавить первые листочки на нейтральной территории, а когда у вас уже будет получаться что-то более-менее похожее, начать украшать вьюнок.

Берем заготовленные для украшения шоколадные печенинки и будем изображать двери замка и окошечки. Для этого разрезаем их пополам и выкладываем дверь и четыре окошечка. Все зависит от фантазии автора.

Замазываем шовчики в дверке при помощи сливочного крема. Я взяла неокрашенный пищевой краской сливочный крем. Таким же образом украшаем окошечки замка.

Так же как зеленый сливочный крем делаем красный. Сворачиваем кондитерский мешочек, срезаем кончик и оформляем красиво второй этаж замка. Делаем около окон как бы подоконники – тихонечко размазываем ножиком красный сливочный крем.

Чтобы сделать башенки нам понадобятся взбитые сливки и кондитерский мешок со специальной насадкой «звездочкой». «Звездочку» также можно купить в магазине «Арома-Люкс» либо в другом специализированном магазине. Можно сделать купола замка при помощи «Куполков» из безе, их часто продают в магазинах.

Оформим нижние купола красным сливочным кремом, этим же конвертом можно выдавить точечки на вьюнок – получатся как бы цветочки. Украсим купол замка специальными золотистыми шариками, флажками, сделанными из зубочисток и бумаги (единственные несъедобные запчасти торта), обсыпем тортик сладкой крошкой зеленого цвета – это травка.