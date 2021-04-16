Этот рецепт для тех, кто любит торты, но не любит печь и возиться с тестом. Еще один плюс этого десерта – это его цена – чуть больше 100 рублей.

Торт из сухариков без выпечки

Понадобится: Сухари, упаковка 300-350 г Творог – 200-250 г Сгущенное молоко - 100 г Желатин - 10 г Вода для желе - 100 г Вода для сухарей – 300-350 мл

1. Соедините творог и сгущенное молоко, тщательно перемешайте. Можно измельчить блендером, масса будет более однородной. Консистенция должна получиться, как у сметаны. Если очень жидко, то добавьте еще немного творога.

2. Желатин замочите в тёплой воде и дайте набухнуть в течение времени, которое указано на упаковке. Если у вас быстрорастворимый желатин, то на это займет 15 минут.

3. Подготовьте емкость для формирования торта. Выстелите ее пищевой пленкой или фольгой, также можно взять просто разъемную форму.

4. Вылейте желатин в творожную массу и хорошо перемешайте.

5. Для сухариков подготовьте смесь из воды и сгущенки. Количество сгущенки регулируйте по вкусу и сладости. У меня получилось 1 ч.л. на 1 стакан воды.

6. Опускайте необходимое количество сухариков в приготовленную смесь для каждого слоя на 20-30 секунд и выложите на дно первый слой-основу.

7. Далее поверх сухарей выкладывайте творожный крем. Слоев сухариков можно сделать 2 или 3, в этом случае крема выкладывайте между сухарями больше. Я люблю высокие торты и сделала 4 слоя.

8. Чередуйте слой крема и сухарей, но последний ряд должен быть из крема – это будет верхушка торта, которую можно украсить на свой вкус.

9. Убираем торт минимум на 2 часа в холодильник. Готовый торт легко извлекается из формы. Из сухариков получился мягкий бисквит, который хорошо сочетается с творожным кремом.

Приятного аппетита!