Шведский шоколадный торт «Кладкака»

Кладкака - со шведского переводится как «липкий». Это популярный в Швеции шоколадный пирог-торт с интересной вязкой текстурой, нечто среднее между шоколадным фонданом и брауни. В рецепте не используется разрыхлитель или сода, поэтому мякиш получается не пористым, а как бы жидковатым, и сердцевина может казаться недопечённой.

Если вы любите такие шоколадные десерты и не любите сложные рецепты, давайте испечем! Кладкаку подают со свежими ягодами, с шариком мороженого с апельсиновым джемом или со взбитыми сливками.

Шоколадный торт «Кладкака»

Ингредиенты: - яйца 2 шт.;

- сахар 160 г

- мука 60 г;

- какао 30 г;

- соль щепотка;

- ванилин 1 ч. л.;

- сливочное масло 110 г;

Приготовление:

1. Яйца взбиваем с сахаром, пока масса не увеличится в объеме и не станет почти белой. В эту же миску просеиваем муку и какао, аккуратно лопаткой перемешиваем до однородности.

2. Добавляем ванилин, соль и растопленное сливочное масло, все еще раз смешиваем. Масса получается густая, не пугайтесь, все правильно.

3. Я выпекала в разъемной форме, застелив дно пергаментом. Форму берите небольшую, примерно 20 см диаметром, иначе тортик получится очень плоским. Форму нужно предварительно смазать сливочным маслом и присыпать какао.

4. Выкладываем тесто, разравниваем и отправляем в духовку, разогретую до 180⁰ на 15-20 минут, время регулируйте по своей духовке. Через 15 минут советую заглянуть, чтобы не передержать!

Корочка должна схватиться, а серединка остаться жидкой, чтобы это проверить, потрясите форму. Если масса внутри корочки еще трясется, но уже немного схватилась, пора доставать.

Когда немного остынет, присыпьте верх тортика сахарной пудрой и лучше есть, пока он еще теплый. Вкус будет насыщенный шоколадный, в меру сладкий.

Можно добавить шарик ванильного мороженого, кислые ягодки, но и просто так очень вкусно :)

Приятного аппетита!