В моем детстве этот торт назывался «Неженка», и готовили его обычно к празднику. Мягкие коржи, свежий аромат лимона - он и сейчас прекрасно подойдет для семейного чаепития! Для такого торта не нужны экзотические продукты, все компоненты доступны и бюджетны.

Приготовление несложное, но понадобится время. Крем на основе манной крупы, возможно, непривычен, но стоит попробовать его хотя бы раз – он стабилен, хорошо держит форму, а манка в нем совершенно неощутима. Сомневаетесь? Замените этот крем взбитыми сливками или сметанным кремом, получится тоже вкусно и нежно! Начнем?

Торт «Неженка», с кремом на манной крупе

Понадобится: Яйца – 3 шт.; Сгущенное молоко – 1 банка (380 гр.) Масло сливочное – 50 гр.; Мука – 160 гр.; Разрыхлитель – 1 пакетик (10-12 гр.); Крем: Манная крупа – 3 ст. л.; Молоко – 0,5 литра; Масло сливочное – 1 пачка (180 гр.); Сахар – 180 гр. (можно уменьшить); Лимон – 1 шт. Для посыпки верха – шоколадная крошка.

* Яйца и сгущенное молоко хорошо перемешайте. Добавьте растопленное сливочное масло, еще раз перемешайте. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем и замесите тесто. По густоте тесто примерно такое, как на оладьи.

* Форма для выпечки не понадобится, нужен противень и бумага для выпечки. Приготовьте несколько листов, на каждом нарисуйте окружность диаметром 24 см. Выкладывайте тесто по 2 столовые ложки (с горкой), размажьте по бумаге тонким слоем, не выходя за границы круга. Должно получиться 6-7 коржей. У меня небольшая духовка, поэтому я пеку по 1 коржу за раз, если у вас войдет два сразу – отлично, так будет еще быстрее.

* Выпекайте в заранее разогретой духовке, при 190-200 градусах, 4-5 минут. Коржи тонкие, поэтому испекутся быстро, до еле заметного золотистого цвета, не более - сильно румяниться они не должны (пересохнут)!

* Готовые коржи сразу снимайте с бумаги – перевернули, отлепили бумагу, обратно корж перевернули на эту же бумагу, готово. Складывайте стопкой, чтобы не подсыхали.

* Для крема нужно сварить манку, на медленном огне, часто помешивая, чтобы манка хорошо разварилась и получилась средней густоты каша. Дайте остыть до комнатной температуры. Снимите цедру с половины лимона (можно больше), выжмите сок.

* Масло (согретое до комнатной температуры) взбейте с сахаром до пышности, понемногу добавляйте остывшую манку, тертую цедру и сок лимона, продолжая взбивать до получения крема. Важно, чтобы масло и манка были одинаковой температуры, тогда они легко соединятся в гладкий крем. Количество цедры и лимонного сока регулируйте по своему вкусу. Я положила цедру с целого лимона и сок из половины, потому что лимон попался кислый.

* Промажьте коржи и соберите торт. Верх можно украсить тертым шоколадом или сварить глазурь. Торту нужно настояться, чтобы пропитались коржи, оставьте его на несколько часов или на ночь в холодильнике.

Я не вспоминала об этом рецепте, пока не наткнулась на него в старом кулинарном блокнотике. Торт вкусный! Довольно сладкий крем, поэтому можно чуть уменьшить сахар и/или увеличить количество лимонного сока. Крема немного, за ночь он впитался в коржи, и торт получился мягкий, с приятной лимонной ноткой! А если приготовить этот торт со сметанным кремом, он будет очень влажным и нежным.

Приятного аппетита!