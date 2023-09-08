Торт-суфле без выпечки «Зебра». Весело и вкусно!

Рецепт торта без выпечки стоит иметь в копилке! Ведь это удобный и быстрый вариант десерта, да и возни с ним не так много. Предлагаю сделать торт «Зебра», но не классический, бисквитный, а торт-суфле. Будет красиво, необычно и вкусно. К приготовлению можно привлечь и детей, им будет интересен процесс создания.

Торт-суфле без выпечки «Зебра»

Ингредиенты: - Сметана 500 г;

- Сгущенное молоко 300 г;

- Сливочное масло 100 г;

- Молоко 100 мл;

- Сливки 33% 200 мл;

- шоколадное печенье 200 г;

- Какао 30 г;

- Желатин 20 г;

- Ванильный сахар 10 г.

Приготовление:

! Сливки и миска должны быть холодными, уберите их предварительно в холодильник на пару часов или в морозилку на 20 минут.

1. Разъемную форму кладем на большую плоскую тарелку, дно из формы убираем, оставляем только бортики. Смазываем бортик каплей растительного масла. Вырезаем круг из рукава для запекания и приклеиваем его на бортик, получится своеобразный защитный слой, который поможет легко достать тортик из формы.

2. Печенье перемалываем в крошку, смешиваем со сливочным маслом и утрамбовываем на дно формы при помощи донышка стакана. Замотайте пищевой пленкой и уберите в холодильник.

3. В миске смешайте желатин с молоком, оставьте набухать. В глубокой миске смешиваем сметану и сгущенку венчиком до однородности, отставляем в сторону. В отдельной миске взбиваем сливки до пышной пены (до плотных пиков взбивать не нужно). Аккуратно вмешиваем взбитые сливки в сметану со сгущенкой.

4. Набухший желатин нужно растопить в микроволновке, делайте это короткими импульсами по 10-15 секунд, как только масса стала жидкой, остановитесь. Важно не вскипятить, иначе желатин потеряет свои желирующие свойства.

5. В растаявший желатин добавьте 3-4 ложки начинки, чтобы он немного выровнял температуру, затем влейте в начинку и аккуратно перемешайте. Разделите получившуюся смесь на две равные части, примерно по 500 грамм. В одну добавьте какао, в другую ванильный сахар и хорошо перемешайте.

6. Достаем форму с основой из холодильника и приступаем к сборке. В центр вылейте 4 столовые ложки ванильной смеси, затем, снова в центр, 4 столовые ложки шоколадной смеси. Таким образом, по очереди, влейте всю начинку.

7. В конце торт можно украсить, вооружаемся шпажкой или зубочисткой и ведем от центра к краям 16 линий, как бы разделяя торт на 16 кусочков, после каждой линии протирайте шпажку от остатков начинки. Получится узор паутинка. Можно вести от края к центру, получится узор цветочек :)

8. Убираем торт в холодильник минимум на 4 часа. Сделали вечером - тогда на ночь.

Приятного аппетита!