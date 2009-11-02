Торт «Птичье молоко»

Давно хотела освоить рецепт приготовления этого чуда, но часто слышала мнение о том, что этот торт безумно сложно готовить... Наконец-то я решилась, и совсем не пожалела. Я творила с большим удовольствием, поэтому торт был приготовлени на одном дыхании. Съели тортик с еще бОльшим удовольствием! Приготовьте, не пожалейте времени! Это необыкновенно воздушный и нежный ням!



Для бисквита нам необходимо:

5 желтков

1 яйцо

75 г сахара

6 ст.л. молока

125 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

Для суфле:

7 белков

20 г желатина

1 ст. сахара

1 ч.л. ванильного сахара

150 г сливочного масла

200 г сгущенки

1/4 ч.л. лимонной кислоты

Для заливки:

Растопить шоколад или сделать шоколадную глазурь глазурь (молоко, шоколад и масло сливочное).



Приготовление:

1. Для бисквита я беру этот рецепт. Получается низкий корж, а мне это и нужно. Второй бисквит я не делаю, люблю Птичье молоко на 1-м бисквите.

Яйцо и желток взбить миксером, добавить сахар. Осторожно добавить молоко, взбить. Муку перемешать с разрыхлителем, ввести в тесто, хорошо перемешать.

Тесто вылить в форму, выпекать при 180 градусах. Готовый бисквит отложить остывать.

2. Желатин замочить в 1/2 ст. воды на 40 минут.

В кострюльку перелить набухший желатин, добавить 0,5 ст сахара и чуть-чуть лимонной кислоты (1/8 ч.л.). Нагреть немного для растворения сахара и желатина. Будьте очень внимательны, желатин нельзя кипятить!!!

3. Холодные белки и 1/8 ч.л. лимонной кислоты взбить миксером до пышной пены. Постепенно ввести сахар, и ванильный сахар, продолжая взбивать. Должна получиться пышная, упругая масса, которая не двигается при переворачивании посуды. Осторожно вводим в белковую массу горячий желатиновый раствор, продолжая взбивать.

4. В отдельной миске взбить мягкое сливочное масло и сгущенку до однородной консистенции.

5. В белково-желатиновую массу постепенно добавляем по 1ст.л. масляного крема, постоянно взбиваем. В итоге должна получиться пористая воздушная масса - это наше суфле.

6. С остывшего бисквита аккуратно удалить верхнюю и нижнюю корочки (соскребая их ножом). Срезать по 1 см с боков по периметру коржа. По желанию, корж можно пропитать сахарным сиропом, коньяком, фруктовым сиропом. Я первый раз не пропитывала, второй раз пропитала коньяком.

7. В форму с разъемными бортиками кладем корж (он уже меньше по размеру), сверху выливаем суфле. Старайтесь, чтобы верх был ровным. Ставим в холодильник для застывания суфле.



8. В зависимости от того, как вы хотите украсить, могу предложить 2 варианта, испробовала оба.

1 вариант. Покрыть только верх торта шоколадом. Для этого просто растопить плитку темного шоколада, вылить в форму на немного застывшее суфле. Оставить в холодильнике для окончательного застывания суфле и шоколада. Когда форму раскроете, верх будет шоколадный, а бока белоснежные. Бисквита не будет видно, т.к. уменьшили размер коржа. Дальше украшайте по своему желанию.

2 вариант. Покрыть шоколадом весь торт. Для этого можно залить верх, а потом и бока шоколадной глазурью. Чтобы цвет был более насыщенный, а покрытие ровным-проведите эту процедуру дважды. Покрыли глазурью, заморозили, еще раз покрыли. Чтобы глазурь ровно легла по поверхности, наносить ее можно ножом, обмытым горячей водой. Тогда глазурь как бы тянется за ножом, ровно ложится. Когла глазурь застыла - украсить торт по своему желанию.



П.С. Торт можно подавать не на дне формы, а на тарелке. Для этого, после застывания суфле провести широкой лопаточкой под тортом (под бисквитом), подцепить торти и переложить на блюдо. Но лопаточка должна быть длинная и широкая!