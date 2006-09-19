Форум
Coalla
Торты

Bellisimo! Отличный торт от belle!

Недавно по сайту пошел слух, что некто под ником belle готовит обалденный торт. Группа отважных добровольцев взялась выяснить все подробности этого таинственного дела…

Как известно, на нашем сайте U-mama очень много любителей сладкого, одно что все постоянно худеют :). К слову сказать, аффтар этих строк к сладкому равнодушен… Однако, когда недавно по сайту пошел слух, что некто под ником belle готовит обалденный торт, и что якобы некоторым счастливчикам уже удалось вкусить сие божественное произведение искусства, мое сердце дрогнуло…

Разведка  донесла, что ближайшая дегустация пирога состоится на дне рождения Астры :). И действительно, сей торт там был, однако мне так и не удалось ухватить даже маленький кусочек. Целый противень был сметен с поразительной скоростью… Ладно… Сглотнув слюнку, мы дождались второго захода. На этот раз произведение кулинарного искусства было вывезено аж за пределы города в славный город Заречный и отдано на съедение оптимистке :), которая щедрой рукой поделилась со всеми страждущими. Однако и на сей раз лакомый кусок уплыл мимо моего желудка.

А тем временем слава о сием торте росла, аки снежный ком. И аффтар принял мужественное решение – нести славу о зачотной выпечке в массы! Belle была просто потсавлена перед фактом :).  А что? Рука у нее уже была набита и торт сей она по ходу дела могла уже печь с закрытыми глазами, так как все движения были отработаны до автоматизма :). Таким образом, погожим, тьфу, то есть достаточно мерзким осенним утром, тесная компания юмамовцев в составе Coalla, belle, Астра и котёнок собралась на кухне у хозяйки дома. Под невинный женский треп рождался сей шедевр :). Итак, для создания чуда вам понадобится:

  • 2-3 средних яблока, по желанию немного клюквы (не путать с Клюквой :)
  • 1 пачка маргарина системы «Пышка»
  • 1 пакет разрыхлителя (другое название – пекарский порошок :))
  • 4 яйца 
  • 0,5 стакана сметаны 
  • 2 стакана сахара 
  • 3 стакана муки

Честно говоря, основной род работ выполняла belle на пару с миксером, остальные же участнеги косили под ленивцев и мирно сидели за семейным обеденным столом, коротая время в обсуждении  сплетен и одобрительных возгласов в сторону хозяйки дома :). А тем временем belle начала священнодействовать…

Для начала она отделила зерна от плевел, то есть белки от желтков. Одномоментно достала маргарин, чтобы он размягчился :). Белки были отправлены в экспедицию на Северный полюс, то есть в холодильник, а желтки взбиты со стаканом сахара. К слову сказать, все процессы взбивания belle выполняла с помощью электрического миксера, что значительно упрощало процесс приготовления.

Далее в полученную массу вбиваем растаявший от удовольствия маргарин. Далее начинается кружок «Юный химик» :). В 0.5 стакана сметаны засыпаем пачку разрыхлителя… И тут начинается забавная реакция – масса на глазах пухнет, пенится и растет :). Полученную пухлую массу добавляем во взбитые желтки и туда же всыпаем 3 стакана муки. Полученное тесто по замыслу должно получиться средним арифметическим между песочным и бискивтным. Такое, знаете ли, липкое, но симпатишное :). Тренируем глазомер и отделяем ровно 1/3 часть от общей массы. Полученную треть ставим в морозилку. Оставшуюся часть равномерно мокрыми руками распределяем по периметру противня толщиной примерно в 1 см. Филигранно тонко режем яблоки на пластики и узорно покрываем прямоугольник теста. Сверху реденько кладем клюкву (вариант: персики, клубника и тыпы).

Далее опять вооружаемся миксером и отстервенело взбиваем холодные белки. Они, белки, (если чо – ударение на последний слог :)) должны так опухнуть от вашей взбучки, что увеличиться в размерах примерно вчетверо! Следите, чтобы в белки во время взбивания не попала никакая гадость, иначе они осядут и вообще потеряют всякий вкус к жизни. Да! Во время взбивания в белки постепенно добавляем сахар. Увеличенный белок в виде пены раномерно наносим на слой яблок.

Далее начинается самый творческий процесс. Достаем треть теста из морозилки и мокрыми пальцами катаем небольшие кругляшки, в народе получившие весьма непоэтичное название «блямбочки». К слову, эти самые блямбочки не давали покоя всем дегустаторам. Кто-то наивно полагал, что это персики, кто-то считал, что это желтки яиц, кто-то принимал из за яблоки :). Так вот, заявляю официально – тайна блямбочек раскрыта! Это банальное тесто :). Зато выглядит красиво :).

Ну дальше уже по накатанной – ставим пирог в разогретую духовку и запекаем до румяной корочки. Готовый пирог не съедать сразу, а дать остыть – тренируем силу воли! Остывший пирог посыпаем сахарной пудрой и отрезаем себе по громадному куску! Каемся –мы не дождались остывания и стрескали пирог горячим :). Было вкусно!

 

В общем, U-mama рекомендует! Приятного аппетита!

