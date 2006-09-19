Bellisimo! Отличный торт от belle!

Как известно, на нашем сайте U-mama очень много любителей сладкого, одно что все постоянно худеют . К слову сказать, аффтар этих строк к сладкому равнодушен… Однако, когда недавно по сайту пошел слух, что некто под ником belle готовит обалденный торт, и что якобы некоторым счастливчикам уже удалось вкусить сие божественное произведение искусства, мое сердце дрогнуло…

Разведка донесла, что ближайшая дегустация пирога состоится на дне рождения Астры . И действительно, сей торт там был, однако мне так и не удалось ухватить даже маленький кусочек. Целый противень был сметен с поразительной скоростью… Ладно… Сглотнув слюнку, мы дождались второго захода. На этот раз произведение кулинарного искусства было вывезено аж за пределы города в славный город Заречный и отдано на съедение оптимистке :), которая щедрой рукой поделилась со всеми страждущими. Однако и на сей раз лакомый кусок уплыл мимо моего желудка.

А тем временем слава о сием торте росла, аки снежный ком. И аффтар принял мужественное решение – нести славу о зачотной выпечке в массы! Belle была просто потсавлена перед фактом . А что? Рука у нее уже была набита и торт сей она по ходу дела могла уже печь с закрытыми глазами, так как все движения были отработаны до автоматизма . Таким образом, погожим, тьфу, то есть достаточно мерзким осенним утром, тесная компания юмамовцев в составе Coalla, belle, Астра и котёнок собралась на кухне у хозяйки дома. Под невинный женский треп рождался сей шедевр . Итак, для создания чуда вам понадобится:

2-3 средних яблока, по желанию немного клюквы (не путать с Клюквой )

) 1 пачка маргарина системы «Пышка»

1 пакет разрыхлителя (другое название – пекарский порошок )

) 4 яйца

0,5 стакана сметаны

2 стакана сахара

3 стакана муки



Честно говоря, основной род работ выполняла belle на пару с миксером, остальные же участнеги косили под ленивцев и мирно сидели за семейным обеденным столом, коротая время в обсуждении сплетен и одобрительных возгласов в сторону хозяйки дома . А тем временем belle начала священнодействовать…

Для начала она отделила зерна от плевел, то есть белки от желтков. Одномоментно достала маргарин, чтобы он размягчился . Белки были отправлены в экспедицию на Северный полюс, то есть в холодильник, а желтки взбиты со стаканом сахара. К слову сказать, все процессы взбивания belle выполняла с помощью электрического миксера, что значительно упрощало процесс приготовления.

Далее в полученную массу вбиваем растаявший от удовольствия маргарин. Далее начинается кружок «Юный химик» . В 0.5 стакана сметаны засыпаем пачку разрыхлителя… И тут начинается забавная реакция – масса на глазах пухнет, пенится и растет . Полученную пухлую массу добавляем во взбитые желтки и туда же всыпаем 3 стакана муки. Полученное тесто по замыслу должно получиться средним арифметическим между песочным и бискивтным. Такое, знаете ли, липкое, но симпатишное . Тренируем глазомер и отделяем ровно 1/3 часть от общей массы. Полученную треть ставим в морозилку. Оставшуюся часть равномерно мокрыми руками распределяем по периметру противня толщиной примерно в 1 см. Филигранно тонко режем яблоки на пластики и узорно покрываем прямоугольник теста. Сверху реденько кладем клюкву (вариант: персики, клубника и тыпы).

Далее опять вооружаемся миксером и отстервенело взбиваем холодные белки. Они, белки, (если чо – ударение на последний слог ) должны так опухнуть от вашей взбучки, что увеличиться в размерах примерно вчетверо! Следите, чтобы в белки во время взбивания не попала никакая гадость, иначе они осядут и вообще потеряют всякий вкус к жизни. Да! Во время взбивания в белки постепенно добавляем сахар. Увеличенный белок в виде пены раномерно наносим на слой яблок.

Далее начинается самый творческий процесс. Достаем треть теста из морозилки и мокрыми пальцами катаем небольшие кругляшки, в народе получившие весьма непоэтичное название «блямбочки». К слову, эти самые блямбочки не давали покоя всем дегустаторам. Кто-то наивно полагал, что это персики, кто-то считал, что это желтки яиц, кто-то принимал из за яблоки . Так вот, заявляю официально – тайна блямбочек раскрыта! Это банальное тесто . Зато выглядит красиво .

Ну дальше уже по накатанной – ставим пирог в разогретую духовку и запекаем до румяной корочки. Готовый пирог не съедать сразу, а дать остыть – тренируем силу воли! Остывший пирог посыпаем сахарной пудрой и отрезаем себе по громадному куску! Каемся –мы не дождались остывания и стрескали пирог горячим . Было вкусно!