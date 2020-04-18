Чизкейк с желатиновым кремом и печеньем без выпечки

Чем занять ребенка на время самоизоляии? Можно покулинарить! Мы с дочерью решили приготовить вкусные десерты. Примерно такие торты я делала в своем детстве. Как раз дома скопились запасы печенья, которое с чаем есть скучно. Предлагаю простые рецепты из печенья, не требующие выпечки. Десерты из минимума ингредиентов, которые найдутся в вашем холодильнике. В прошлый раз мы приготовили Шоколадный торт без выпечки из печенья.

Чизкейк без выпечки из печенья и творога

Понадобится Сметана – 250 гр. Творог - 200 гр. Вода - 150 мл. Желатин – 1 упаковка (20 гр.) Масло сливочное – 70-100 гр. Печенье - 150 гр. Сахар - по вкусу 2-3 ст.л

Приготовление:

Готовим корж.

Измельчаем печенье руками или толкушкой. Этот этап можно смело доверить детям: весело и интересно поиграть с печеньем!

К измельченному печенью добавим масло. Его можно растопить в микроволновке. Все перемешать до однородной массы.

Выложить получившуюся смесь на дно блюда. Дном стакана утрамбовать печенье. Убираем корж в холодильник.

Готовим крем.

Залить желатин водой и оставить на 40-60 минут (по инструкции на упаковке). Далее разбухший желатин растворяем на маленьком огне, но не доводим до кипения!

Если у вас творог зернистый, как у меня, то измельчаем его блендером вместе со сметаной и сахаром. Если творог мягкий, то просто смешиваем со сметаной и сахаром. В полученную массу выливаем желатин. Всё снова тщательно перемешиваем.

Выливаем готовую смесь в форму с печеньем и отправляем остужаться в холодильник. (*У вас он получится выше, чем мой торт. Я разделила массу на два торта).

Осталось набраться терпения, когда крем застынет.

Можно пробовать торт!