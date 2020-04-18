Чизкейк с желатиновым кремом и печеньем без выпечки
Чем занять ребенка на время самоизоляии? Можно покулинарить! Мы с дочерью решили приготовить вкусные десерты. Примерно такие торты я делала в своем детстве. Как раз дома скопились запасы печенья, которое с чаем есть скучно. Предлагаю простые рецепты из печенья, не требующие выпечки. Десерты из минимума ингредиентов, которые найдутся в вашем холодильнике. В прошлый раз мы приготовили Шоколадный торт без выпечки из печенья.
Чизкейк без выпечки из печенья и творога
Понадобится
Сметана – 250 гр.
Творог - 200 гр.
Вода - 150 мл.
Желатин – 1 упаковка (20 гр.)
Масло сливочное – 70-100 гр.
Печенье - 150 гр.
Сахар - по вкусу 2-3 ст.л
Приготовление:
Готовим корж.
Измельчаем печенье руками или толкушкой. Этот этап можно смело доверить детям: весело и интересно поиграть с печеньем!
К измельченному печенью добавим масло. Его можно растопить в микроволновке. Все перемешать до однородной массы.
Выложить получившуюся смесь на дно блюда. Дном стакана утрамбовать печенье. Убираем корж в холодильник.
Готовим крем.
Залить желатин водой и оставить на 40-60 минут (по инструкции на упаковке). Далее разбухший желатин растворяем на маленьком огне, но не доводим до кипения!
Если у вас творог зернистый, как у меня, то измельчаем его блендером вместе со сметаной и сахаром. Если творог мягкий, то просто смешиваем со сметаной и сахаром. В полученную массу выливаем желатин. Всё снова тщательно перемешиваем.
Выливаем готовую смесь в форму с печеньем и отправляем остужаться в холодильник. (*У вас он получится выше, чем мой торт. Я разделила массу на два торта).
Осталось набраться терпения, когда крем застынет.
Можно пробовать торт!
Чизкейк - Вкусный и нежный десерт
Это нежнейший, просто тающий во рту, обалденно вкусный торт! Приготовление не потребует вашего постоянного участия и нет сложных операций. А результат – роскошный!