Один из моих любимейших десертов – чизкейк. Любовь моя давняя, а делать его самостоятельно, дома, я начала примерно год назад. Приготовить по силам любой хозяйке, а результат стоит того, чтобы попробовать! Исчезает из холодильника моментально

Как известно, «чизкейк» буквально переводится как «сырный торт» («чиз» – сыр, «кейк» – торт, пирог). То есть сыр – основной ингредиент.

Но не всякий сыр подходит для приготовления чизкейка, нужен «крем-чиз», сливочный, или творожный сыр. Не плавленый. В нашем понимании это даже и не сыр, а нечто сродни творожку. Тем не менее, творог не подойдет для классического чизкейка – получится творожная запеканка.

Специалисты говорят, что лучше всего для этих целей подходит сыр «Филадельфия».

Рецептов и вариаций чизкейка – великое множество, настолько вкусен и славен этот десерт. Самые простые – из 3-4 ингредиентов (собственно сыр, яйцо и крошки от печенья). Сложные – включают в себя ликеры, кофе, шоколад, сливки, делаются многослойными, фантазийными, с экзотическими фруктами и ягодами.

Также чизкейки различаются по способу приготовления: без выпечки, выпекаемые на водяной бане и просто в духовке.

Самый «шелковистый» вкус – у того, что выпекается «на бане», он божественно нежен.

Если когда-то вам довелось пробовать сухой и твердый чизкейк – это было что угодно, но точно не он

Делая этот десерт впервые, я перекопала интернет, кулинарные книжки, и опросила «знающих людей» - и остановилась на «Филадельфии», это простой и почти классический вариант. Может быть, настоящий чизкейк можно попробовать только в стране произрастания… фу ты… изобретения? В общем, на родине чизкейка, но... мы-то здесь! И нам его очень хочется отведать!

Этот - нежнейший, просто тающий во рту, обалденно вкусный! Приготовление не потребует вашего постоянного участия и нет сложных операций . А результат – роскошный!

(Источник: kuking.net (рецепт Лукерьи); журнал «Гастроном»).

ПисАть оказалось намного дольше, чем делать. Рассказываю.

Чизкейк «Филадельфия» (Восхитительно нежный вкус!)

Понадобится:

Корж-основа:

Печенье типа «Юбилейное» - 250 гр.;

Масло сливочное - 150 гр.;

Корица

Начинка:

Сыр "Филадельфия" - 600 гр.;

Сахар мелкий - 3/4 стакана;

Сметана (20-25%) – 400 гр.;

Яйца – 3 шт. + желтки от 2 яиц;

Ванильный сахар или ваниль, лимонная цедра.

Комментарии:

а). Сыр «Филадельфия» подходит как нельзя лучше, его единственный недостаток – цена (около 100 р. за 200 гр.). Также подойдет, например, творожный сыр под названием «Альметте»

!!! Бюджетный вариант чизкейка – с заменой «Филадельфии» на сметану – свежую и большой жирности. Проверено – вкус практически не отличить. Сметану надо откинуть на ночь в марле (см. ниже).

б). Печенье «Юбилейное. Утреннее, 4 злака» понравилось больше всего. Можно взять любое простое печенье, сухое и легко ломающееся.

в). Подготовка формы. Форма для выпекания подойдет как разъемная, так и неразъемная. Разъемная предпочтительнее. Печется торт на водяной бане, поэтому если форма разъемная, то её надо плотно обернуть широкой фольгой снаружи (дно и стенки), чтобы внутрь не попала вода. Неразъемную – выстелить изнутри пленкой, за которую потом вы вытащите готовый чизкейк. Я пробовала оба эти варианта, и еще – форму не оборачивала снаружи, а выстилала внутри фольгой (разъемную) или бумагой для выпечки (неразъемную) - показалось, что так проще и надежнее. За края фольги/бумаги/пленки действительно легко вынуть торт. Выбирайте, какой вариант нравится, все подходящие .

Итак:

1. Вынимаем сыр из холодильника – ему надо согреться до комнатной температуры. Ну, или хоть немножко погреться, пока делаем корж.

2. Сначала делаем корж-основу. В чашу комбайна загружаем пополам разломанное печенье, и большим ножом рубим до крошки. Потом туда же вливаем растопленное масло и посыпаем корицей. Кто не любит – можно не сыпать, или заменить любым ароматизатором – ванильным сахаром, цедрой или без них вообще обойтись. На минимальной скорости смешиваем крошки с маслом до «хорошо перемешалось». Можно измельчить печеньки скалкой в пакете. «Юбилейное» вообще можно прямо не распечатывая хорошо помять руками-кулаками, оно хорошо ломается. И перемешать с маслом в миске.

3. Берем подготовленную форму, высыпаем в неё крошки, равномерно распределяем и крепко прижимаем к дну и стенкам формы. Прижимать надо с силой, делаем бортики высотой – 2-2,5 см. Готовую (утрамбованную) основу ставим в холодильник охлаждаться, а сами в это время…

4. …делаем начинку. Миксером на минимальной скорости слегка (2-3 минуты) взбиваем «Филадельфию» с сахаром. Если любите сладко – можно положить целый стакан. Добавить яйца и желтки (по одному), перемешивая миксером на минимальной скорости. Теперь черед ванильного сахара и, наконец, сметаны.

Важно: начинка для чизкейка должна быть однородной, но сильно взбивать её не надо – иначе при выпечке испортится внешний вид. Так что не усердствуйте с миксером и взбиванием - хорошо размешалось, и ладненько. Если все ж масса запузырилась – потрясите немножко миску, чтоб пузырьки полопались, и пусть немного постоит.

5. Достаем из холодильника основу, выливаем (или выкладываем – как получилось) на неё начинку. И можно печь.

Духовку надо разогреть по минимуму - до 165 градусов. Форму с будущим чизкейком ставим «на баню» - в другую форму, большим диаметром. Также это может быть противень с бортиками. Наливаем в бОльшую форму кипяток, примерно до половины формы с кейком. Выпекаем 50 минут.

Можете даже не заглядывать, не тыкать, и не волноваться, следить только за термометром духовки.

6. Через 50 минут - время Х (однажды я пекла час – и ничего не случилось, но дольше не стоит - пересохнет). Если посмотреть на чизкейк по окончании выпечки (через эти 50 минут) – он покажется жидким, серединка будет слегка покачиваться. Так и надо! – потом он уплотнится . Духовку можно выключить, но не доставайте еще час. По истечении часа вытащите форму, и аккуратно ножом проведите вдоль стеночек вокруг чизкейка, чтобы он отстал от формы. (Я не проводила, и ничего).

7. Форму накройте пленкой и поставьте в холодильник, лучше на ночь, но не меньше, чем на 4 часа.

8. Снимаем пленку. Если на поверхности торта конденсат – промокните бумажной салфеткой! Ответственный момент – вынуть кейк из формы. Если делали в неразъемной и есть кого позвать на помощь – лучше вынимать «за ушки» фольги/бумаги «в четыре руки», чтоб не разломался.

В разъемной форме - перед тем, как расстегивать ободок, все же проведите ножом вдоль стенок, чтобы убедиться, что не прилипло ничего.

Сверху чизкейк густо засыпаем несладким какао, тертым шоколадом.

Можно украсить фруктами – в общем, по вкусу и желанию.

Варим чашечку кофе, и наслаждаемся нежнейшим «шелковистым» кремовым вкусом нашего чизкейка.

Приятного аппетита!

P.S. – Сметану для «бюджетного» варианта чизкейка готовим так: нужен 1 кг. свежей, некислой!, жирной сметаны (600 гр. вместо «Филадельфии» и 400 гр. – сметана сама за себя )

- застилаем дуршлаг марлей в два слоя и выкладываем на неё всю сметану;

- можно завязать в узелок и подвесить надолго (например, на ночь); или поставить дуршлаг на ковшик или кастрюльку и оставить так.

На сыворотке, которая стечет со сметанки, потом блины испечь можно

- получится вот так примерно – в сметану добавляем сахар, яйца, ваниль и взбиваем (см. п. 4 и далее).

Ю-мамские кейки - такие разные, но все - божественно вкусные!