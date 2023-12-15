Шоколадный торт Джандуйя. Итальянское удовольствие

Шоколадный домашний торт Джандуйя будет и вкусным украшением праздничного стола, и долгожданным семейным угощением. Рецепт его простой, торт очень легкий в приготовлении. И он - для любителей шоколада. Он шоколадно-шоколадный!

«Джандуйя» - название популярного итальянского орехового шоколада, в оригинале именно его используют при приготовлении шоколадного ганаша для этого торта. Но мы можем взять другой темный шоколад, при желании добавить в него молотые орешки, и будет тоже очень вкусно!

Джандуйя. Шоколадное удовольствие

Ингредиенты: - шоколад темный 300 г;

- сахар 150 г;

- мука 100 г;

- сливочное масло 100 г;

- разрыхлитель 1 ч. л.;

- яйца 3 шт.;

- сливки 30-33% 200 мл;

- орехи молотые 50 г

Приготовление:

1. Форму смазываем небольшим количеством сливочного масла и отставляем в сторону. За время, что мы потратим на тесто, масло схватится тонкой пленочкой.

2. Топим 50 г сливочного масла и 100 г шоколада на водяной бане. Отставляем в сторону, чтобы немного остыло.

3. В миске смешиваем яйца и сахар, взбиваем миксером до посветления массы и растворения сахара. Добавляем шоколад и перемешиваем до однородности. Просеиваем муку и разрыхлитель, аккуратно перемешиваем лопаткой, движениями снизу вверх.

Готовое тесто выливаем в форму (у меня диаметром 20 см) и отправляем в духовку, разогретую до 160⁰, на 25-30 минут.

4. Пока бисквит выпекается, займемся приготовлением ганаша. В сотейнике на небольшом огне топим 200 г шоколада и 50 г масла. Когда масса станет однородной, добавляем сливки, объединяем и варим пару минут.

Если любите орешки в креме, добавьте измельченные в крошку. Если нет, оставьте их на посыпку. Отставляем в сторону, чтобы немного остыло.

5. Когда бисквит испечется, достаньте его из духовки и через пару минут доставайте из формы. Отступив 1 см от края, осторожно намечаем круг ножиком, это будет бортик для ганаша. Аккуратно вынимаем бисквит ложкой (и даже пальцами) на 1,5-2 см в глубину, оставляя намеченные бортики. Юисквит очень нежный, все получится легко.

6. Заливаем ганаш в получившееся углубление и разравниваем. Убираем в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь. Крем станет плотным и немного пропитает бисквит.

7. Перед подачей посыпьте измельченными орехами.

Все готово, приятного аппетита!