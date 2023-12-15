Шоколадный торт Джандуйя. Итальянское удовольствие
Шоколадный домашний торт Джандуйя будет и вкусным украшением праздничного стола, и долгожданным семейным угощением. Рецепт его простой, торт очень легкий в приготовлении. И он - для любителей шоколада. Он шоколадно-шоколадный!
«Джандуйя» - название популярного итальянского орехового шоколада, в оригинале именно его используют при приготовлении шоколадного ганаша для этого торта. Но мы можем взять другой темный шоколад, при желании добавить в него молотые орешки, и будет тоже очень вкусно!
Джандуйя. Шоколадное удовольствие
Ингредиенты:
- шоколад темный 300 г;
Приготовление:
1. Форму смазываем небольшим количеством сливочного масла и отставляем в сторону. За время, что мы потратим на тесто, масло схватится тонкой пленочкой.
2. Топим 50 г сливочного масла и 100 г шоколада на водяной бане. Отставляем в сторону, чтобы немного остыло.
3. В миске смешиваем яйца и сахар, взбиваем миксером до посветления массы и растворения сахара. Добавляем шоколад и перемешиваем до однородности. Просеиваем муку и разрыхлитель, аккуратно перемешиваем лопаткой, движениями снизу вверх.
Готовое тесто выливаем в форму (у меня диаметром 20 см) и отправляем в духовку, разогретую до 160⁰, на 25-30 минут.
4. Пока бисквит выпекается, займемся приготовлением ганаша. В сотейнике на небольшом огне топим 200 г шоколада и 50 г масла. Когда масса станет однородной, добавляем сливки, объединяем и варим пару минут.
Если любите орешки в креме, добавьте измельченные в крошку. Если нет, оставьте их на посыпку. Отставляем в сторону, чтобы немного остыло.
5. Когда бисквит испечется, достаньте его из духовки и через пару минут доставайте из формы. Отступив 1 см от края, осторожно намечаем круг ножиком, это будет бортик для ганаша. Аккуратно вынимаем бисквит ложкой (и даже пальцами) на 1,5-2 см в глубину, оставляя намеченные бортики. Юисквит очень нежный, все получится легко.
6. Заливаем ганаш в получившееся углубление и разравниваем. Убираем в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь. Крем станет плотным и немного пропитает бисквит.
7. Перед подачей посыпьте измельченными орехами.
Все готово, приятного аппетита!