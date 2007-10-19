Тортик-картошка «Мишутка»
НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:
Печенье - 400 грамм
Молоко (можно сгущенное) - 1 стакан
Орехи - 0,5 стакана
Какао - 50 грамм
Сахар - 3-4 ст.ложки
Ванилин - по вкусу
Сгущенное молоко - 2-3 ст.ложки
Шоколад - 100 грамм
Ягодки мармеладные - 5 штук
Посыпка «Травка» - 30 грамм
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Попробуем сегодня сделать Мишутку из сказки «Три медведя». Материалом для лепки будет у нас – пирожное «Картошка». Если есть желание, то можно слепить Папу-медведя и Маму-медведицу. Для начала приготовим пирожное «Картошка».
Картошка:
Размочим печенье в молоке либо в разведенном сгущенном молоке. Прибавим орехи, какао, ванилин. Смешаем и поставим пропитываться в холодильник.
Получившееся тесто из картошки разделим на 9 разных частей: это будут голова с ушками, животик, четыре лапы и хвост. На мордочке не забудьте вытянуть носик.
Внимание:
Для того, чтобы наши запчасти хорошо держались, необходимо сделать выемки в животике, для головы и лапок, а на голове для ушек. Прилепить с помощью сгущенного молока.
Далее густо смазываем нашего «Мишутку» сгущенным молоком обыкновенной кисточкой.
Шубка медвежонка – это натертый шоколад. Равномерно обсыпаем нашего медведя шоколадом. Осталось сделать глаза и носик. Я сделала их из молочной мастики.
Мастика. Берется 1 ч.ложка сахарной пудры, 1 ч.ложка сухого молока, смешивается и добавляется капелька жидкого сгущенного молока, катается шарик. Если все «тесто» прилипло к рукам – добавьте немного сахарной пудры, если наоборот - сильно крошится, то еще каплю сгущенного молока. Должна получиться консистенция теста.
Скатаем из мастики два шарика – это глазики и один треугольник, носик. Носик я еще окрасила в розовый цвет при помощи красной пищевой краски, а в середину глазиков капнула по капельке синей краски – получились зрачки.
В лапки «Мишутке» даем ягодки, можно еще мордочку украсить крошками от мармелада, как будто мордочка у него испачкана ягодками. Ягодки также можно прилепить к Мишутке с помощью сгущенного молока.
Вокруг тортик обсыпем зеленой шоколадной крошкой либо зеленой кокосовой стружкой, и наше произведение готово. Можно еще тортик подержать в холодильнике, чтобы немного подмерз.
Наш Мишутка получился!