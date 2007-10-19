Тортик-картошка «Мишутка»

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:

Печенье - 400 грамм

Молоко (можно сгущенное) - 1 стакан

Орехи - 0,5 стакана

Какао - 50 грамм

Сахар - 3-4 ст.ложки

Ванилин - по вкусу

Сгущенное молоко - 2-3 ст.ложки

Шоколад - 100 грамм

Ягодки мармеладные - 5 штук

Посыпка «Травка» - 30 грамм

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Попробуем сегодня сделать Мишутку из сказки «Три медведя». Материалом для лепки будет у нас – пирожное «Картошка». Если есть желание, то можно слепить Папу-медведя и Маму-медведицу. Для начала приготовим пирожное «Картошка».

Картошка:

Размочим печенье в молоке либо в разведенном сгущенном молоке. Прибавим орехи, какао, ванилин. Смешаем и поставим пропитываться в холодильник.

Получившееся тесто из картошки разделим на 9 разных частей: это будут голова с ушками, животик, четыре лапы и хвост. На мордочке не забудьте вытянуть носик.

Внимание:

Для того, чтобы наши запчасти хорошо держались, необходимо сделать выемки в животике, для головы и лапок, а на голове для ушек. Прилепить с помощью сгущенного молока.

Далее густо смазываем нашего «Мишутку» сгущенным молоком обыкновенной кисточкой.

Шубка медвежонка – это натертый шоколад. Равномерно обсыпаем нашего медведя шоколадом. Осталось сделать глаза и носик. Я сделала их из молочной мастики.

Мастика. Берется 1 ч.ложка сахарной пудры, 1 ч.ложка сухого молока, смешивается и добавляется капелька жидкого сгущенного молока, катается шарик. Если все «тесто» прилипло к рукам – добавьте немного сахарной пудры, если наоборот - сильно крошится, то еще каплю сгущенного молока. Должна получиться консистенция теста.

Скатаем из мастики два шарика – это глазики и один треугольник, носик. Носик я еще окрасила в розовый цвет при помощи красной пищевой краски, а в середину глазиков капнула по капельке синей краски – получились зрачки.

В лапки «Мишутке» даем ягодки, можно еще мордочку украсить крошками от мармелада, как будто мордочка у него испачкана ягодками. Ягодки также можно прилепить к Мишутке с помощью сгущенного молока.

Вокруг тортик обсыпем зеленой шоколадной крошкой либо зеленой кокосовой стружкой, и наше произведение готово. Можно еще тортик подержать в холодильнике, чтобы немного подмерз.