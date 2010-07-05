Сливочный торт с мраморной карамелью

Всем любителям Чиз-кейков, не имеющих крем-чиза и яиц посвящается. Очень легок в приготовлении и поедании, получается с первого раза у ВСЕХ, даже тех, кто до этого не имел дела с чиз-кейками (рецепт от моей подруги).

Этот нежный десерт порадует мягким сливочным вкусом с пикантной лимонной ноткой, и непременно расстроит незаметным исчезновением с тарелки…

Для приготовления торта:

Сливки жирные для взбивания 33% 400 мл

Печенье песочное типа «Юбилейное» или «Мария» 250 гр.

125 гр сливочного масла

100 мл лимонного сока (приблизительно сок из 2-х средних лимонов)

Сгущенное молоко 1 банка 380 гр

Форма для тортов (у меня d = 27 см)

* Печенье измельчаем в крошку. Я для этой цели использую блендер. Но можно обычной толкушкой, как для картофельного пюре. В измельченное печенье добавляем размягченное сливочное масло.

* Все тщательно перемешиваем. Должна получиться вот такая песочно-масляная масса. Выкладываем полученную массу в форму для тортов и плотненько утрамбовываем по форме (основа такая же, как у чиз-кейков).

* Выжимаем сок из лимонов и ставим в холодильник (на 5 мин, пока взбиваем сливки). Сливки (охлажденные) хорошо взбить. Добавить сгущенку, аккуратно перемешать вручную!!! Добавить лимонный сок, перемешать вручную!!!

* Все, наша сливочная основа готова – выкладываем в форму поверх печенья и выравниваем поверхность. Духовку разогреваем до 180 С, выпекаем торт 8 минут (этого вполне достаточно, т.к. нам нужно чтобы только схватилась основа и песочный корж).

Готовый торт остужаем при комнатной Температуре. После выпечки торт практически не меняет цвет и остается таким же белоснежным лишь с легким кремовым оттенком на поверхности. После того, как готовый торт остыл, ставим его в холодильник (по рецепту, не менее чем на 12 часов).

Торт выстоялся. Можно кушать сразу, или украсить по желанию. Я заливала торт мраморной карамелью и украшала шоколадными листочками (для этого пришлось оборвать любимую мамину розочку).

Примечание: У меня торт стоял 8 часов, потом сила воли нас покинула, и мы его начали трескать - было очень вкусно. Но, по прошествии 12 часов, – попробовав оставшийся, предусмотрительно заныканный кусочек я была вынуждена признать, что иногда нужно слушаться автора рецепта - вкус сливочной основы стал более насыщенный и как-то даже консистенция стала немного другой.

Для мраморной карамели:

- Сметана 3 ст.ложки

- Сахар-песок 1 ст.ложка

- Шоколад белый 50 гр

- Шоколад черный 50 гр

- Масло сливочное 50 гр

* Шоколад белый и черный лучше заранее натереть на терке, чтобы он быстрее плавился, но можно просто поломать на мелкие кусочки.

* Смешать в кастрюльке из нержавейки сметану, сахарный песок, тертый шоколад белый, довести до кипения, помешивая. Убавить огонь и варить до загустения карамели. Затем добавить сливочное масло и опять проварить карамель до загустения.

* Разделить полученную массу на 2 части, одну часть оставить белой. А во вторую добавить тертый черный шоколад, снова поставить на маленький огонь и проварить 1-2 мин, помешивая, до полного расплавления черного шоколада.

* Снять кипящую карамель с огня, помешать её, чтобы прекратилось образование пузырьков, и выливать её на торт горячей ложкой по кругу, чередуя белую и черную. Разровнять ложкой, по кругу, придавая "мраморный эффект" и дать остыть.

Готовьте карамель непосредственно перед тем, как вылить её на торт, т.к. остыв, она сильно загустеет!

Для шоколадных листочков:

1. Оборвать листочки какие вам нравятся (я имею в виду настоящие листочки с цветка или комнатного растения, я обрывала китайскую розу).

2. Растопить на водяной бане шоколадку до мягкой массы, чуть охладить и намазать кисточкой на листочек с 1 стороны, стараясь, чтобы шоколад не попадал на обратную сторону листика (иначе потом проблематично будет снимать).

3. Поставить всю "шоколадную красоту" мин на 15-20 в морозилку, затем аккуратненько снять настоящий листочек с шоколадного. Все!

А вот это вариант торта с добавлением в песочную основу ликера Бейлис и измельченных орехов (фундук).

Украшение: шоколадный ганаш, вафельные трубочки (готовые), физалис в темном шоколаде.

ВАЖНО! всем, кто захочет приготовить этот тортик - обязательно следуйте рецепту, в частности - без лимонного сока торт не получиться! (опробовано на себе и не только)

Примечание - если форма для выпечки высокая, то рекомендую увеличить время выпечки до 10-15 мин., чтобы серединка пропеклась и не была жидкой, также как вариант - ставить на дно духовки емкость с водой (как для чиз-кейков).