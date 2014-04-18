Вчера мы с шестилетней дочкой разбирали всякие краски-наклейки для яиц, придумывали, как будем яйца красить. А потом дочь сказала, что «раз есть яйца – значит, должна быть и курица!». Почему бы и нет? Торт в виде курицы сделали за вечер, из бисквита, сметанного крема, кокосовой стружки и трех красных мармеладок. Нам было интересно и весело его готовить, может быть, и вам захочется попробовать?

Корж для основы я испекла из бисквитного теста с медом, мне нравится медовый аромат в выпечке. Вы можете воспользоваться этим рецептом, или испечь по своему, любимому и проверенному, по которому выпечка всегда удается, или даже купить готовые коржи. Крем подойдет сметанный, сливочный, масляный, творожный – главное, чтобы он был белый или желтоватый, кремовый. Другой вариант – облить торт сахарной глазурью, простой или белковой, тогда можно обойтись без кокосовой посыпки.

Пасхальный торт «Курица»

Понадобится: Тесто: Яйца – 5 шт.; Сахар – 150 гр. (2/3 стакана); Мед – 100 гр. (5 ст.л. жидкого меда); Мука – 200 гр. (1,5 стакана); Разрыхлитель – 10 гр.; Масло растительное – 2 столовые ложки; Соль - щепотка. Крем: Сметана – 600 гр.; Сахар – 5-6 ст. ложек; Орехи грецкие – 1 стакан; Кокосовая стружка – 60-100 гр.; Для украшения использовала красный мармелад и кусочек темного шоколада. ! Стакан 250 мл.

* Для теста взбейте миксером яйца с сахаром и медом до увеличения объема в несколько раз и образования густого, белоснежного, пышного крема.

* Муку смешайте с солью и разрыхлителем, вмешайте в яично-сахарный крем, добавьте 2 ложки масла и перемешайте еще раз. Получается пышное и легкое тесто, медленно стекающее с ложки.

* Заранее разогрейте духовку до 170-180 градусов.

* Разъемную форму застелите пергаментом (в неразъемной тоже можно печь, только доставать немного сложнее), вылейте тесто и стразу ставьте в разогретую духовку. Пеките до готовности, у меня испекся за 45 минут. Ориентируйтесь на свою духовку и проверяйте готовность, протыкая серединку деревянной шпажкой: вышла сухой, без налипших крошек, значит, готово.

Можно испечь в мультиварке, корж будет выше и меньше диаметром.

* Выключаю духовку, еще 10-15 минут выдерживаю и достаю будущий торт. Остужаю бисквит перевернутым, на решетке, остудить надо полностью. Разрежьте на 2-3 коржа, режется легко, крошек мало, бисквит пышный и мелкопористый. Если любите посуше торт – делайте в два коржа, более влажный – в три слоя, и крема побольше.

* По размеру коржа вырезали круг и сделали шаблон для сборки. Тут все просто и интересно, как в игре – разрезанные коржи обратно стопочкой собираю, накладываю шаблон, вырезаю ножом-пилкой, собираю птичку.

* Для крема слегка взбейте сметану с сахаром или сахарной пудрой. Орехи немного поджарьте и измельчите. Соберите торт, промазывая кремом и посыпая орехами, верхний слой: крем, с боков и сверху кокосовая стружка для имитации перьев.

* Гребешок и клюв мы сделали из мармеладок (нарезали их пластинками), глаз – шоколадная капля (растопили в микроволновке и капнули на фольгу, остудили в холодильнике).

* Получилось вкусно! Пахнет медом и кокосом, тесто мягкое, пышное, довольно сладкое, крем с приятной кислинкой хорошо его дополняет. И готовить такой торт нам тоже понравилось, думаю, многим детям будет интересно: насыпать, размешивать, украшать разными разностями, пробовать на вкус бисквит и крем… И ничего, если крема после такой «дегустации» чуть-чуть не хватит, зато какое удовольствие!

Приятного аппетита!